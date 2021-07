Ile Maurice: Arrêté pour divers délits, il tente de prendre la fuite lors de sa comparution

Un jeune habitant de Beau Bassin a tenté de prendre la fuite lors de sa comparution en cour de Rose Hill, le jeudi 15 juillet. Il a été rattrapé après une course-poursuite dans un magasin. Deux policiers ont été blessés lors de cette course.

Le jeune homme qui était recherché pour un cas de séquestration, agression, assaulting police et rogue and vagabond, a été reconduit en cellule après que la police ait objecté à sa remise en liberté. Il était recherché depuis le 6 juillet après qu'une jeune femme de 21 ans ait porté plainte contre lui pour séquestration, agression et vagabondage.

Le 6 juillet, l'homme de 24 ans, se présente au poste de police de Beau Bassin pour enregistrer sa présence. Il est informé par les policiers que le poste de police de Curepipe a besoin de lui concernant une plainte pour rogue and vagabond.

Il est aussitôt informé qu'il sera arrêté et traduit en cour et il s'oppose violemment à cette arrestation. Il commence à insulter les policiers avant de les bousculer. «Mo pa pou alle oken place moi mo pan fer narien pa rode met la main lor moi, mo pe aller moi et pa rod arrete moi si ni touche moi, zot pa pou kapav fer narien».

Deux policiers sont blessés lors de cette bousculade et le jeune homme abandonne ses effets personnels sur place.

Après trois jours, une habitante de Forest Side, âgée de 21 ans, se présente au poste de police de Beau Bassin pour porter de nouveau plainte contre le jeune homme. Elle allègue que ce dernier l'a séquestrée et l'a agressée. Il s'est aussi rendu chez elle pour faire une scène. Elle raconte qu'elle avait fait la connaissance du jeune homme à travers Facebook, en octobre de l'année dernière et ils se sont échangés leurs numéros de téléphone avant de se rencontrer à Flacq après quelques temps.

En mars, le jeune homme propose à l'habitante de Forest Side de venir habiter chez lui. Le 25 mars, la jeune femme quitte Forest Side, alors que sa localité avait été décrété zone rouge pour venir à Beau Bassin. Cette dernière avait par ailleurs était arrêtée par la police pour Breach of Quarantine et est sommée de faire un test PCR, qui s'est révélé négatif.

Lors de son séjour chez son amoureux, ce dernier lui promet monts et merveilles. Mais après deux mois, elle commence à découvrir le vrai visage du jeune homme. Il commence à la frapper et l'empêche de sortir. «Si to pou dire to bane famille et bane dimune dans le voisinage ki mo batte toi ek domine toi mo pou touiye toi et blesse ene dimune dans to famille mo pou alle fermer».

Le 2 juillet, en absence du jeune homme, elle appelle sa tante et lui raconte son calvaire. Cette dernière, une habitante du Nord, décide de récupérer la jeune femme.

Après quelques jours, l'amoureux violent se présente au domicile de la jeune femme et se met à insulter les proches de cette dernière. Le cas est aussitôt rapporté au poste de police de Curepipe.

Jeudi, la police de Beau Bassin, interpelle le jeune homme. Traduit en cour de Rose Hill, le même jour, il tente de prendre la fuite, les mains menottées. Il trébuche et se rend dans un magasin pour se cacher. Mais au bout de quelques minutes, il est rattrapé. Il ne se laisse pas faire et s'en prend violemment à deux policiers. Lors de sa comparution en cour, la police a objecté à sa remise en liberté.