Egypte: Le CNF remercie Al-Sissi pour son soutien permanent à la femme égyptienne

La présidente du Conseil national de la femme (CNF), Maya Morsi a remercié le président Abdel Fattah Al-Sissi pour son soutien permanent au rôle de la femme dans la société égyptienne.

Lors de l'inauguration de la 8e Conférence ministérielle de l'OCI sur la femme tenue à la nouvelle capitale administrative, Mme Morsi a indiqué que le président avait brisé toutes les barrières empêchant la femme d'accéder aux postes de direction et publié de nombreuses lois et législations lui rendant justice et lui garantissant une protection sociale et un logement décent.

Le président Al-Sissi a donné un exemple inspirant du rôle important que peut jouer la volonté politique pour produire un véritable changement et former des générations croyant en l'importance de l'autonomisation de la femme et de ses droits humains.

L'Egypte, a-t-elle dit, est devenue un symbole de stabilité, de développement et de coopération, partant de ses politiques étrangères.