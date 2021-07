Maroc: Plus de 200.000 personnes ont perdu leur emploi entre 2019 et 2020

Rabat — Plus de 200.000 personnes ont perdu leur emploi au Maroc durant l'année 2019 et 2020 et le chômage atteint 13,5% de la population active, selon un rapport repris samedi par la presse locale.

Le rapport relayé par des médias marocains, a précisé que l'économie du royaume a perdu 202.000 emplois entre 2019 et 2020.

Au Maroc (36 millions d'habitants), le secteur touristique qui occupe une place importante dans l'économie du pays est touché de plein fouet. Avec l'épidémie de Covid-19, le royaume est entré dans l'une des plus graves crises économiques et sociales de son histoire.

L'étude a révélé récemment que moins d'un quart (24,7%) de la main-d'œuvre employée au Maroc seulement dispose d'une assurance médicale liée au travail et plus de la moitié des travailleurs marocains (55,2%) n'ont aucun contrat avec leur employeur. Environ 26,4% des salariés ont un CDI, 12,2% un CDD et 6,2% un contrat verbal.

La même étude révèle aussi qu'environ 54,3% de la main-d'œuvre employée au Maroc n'a pas de diplôme.