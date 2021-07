Congo-Kinshasa: Covid-19 - La RDC réceptionne bientôt plus de cinq millions de doses de vaccins

Le premier lot de vaccins d'Astrazeneca ayant expiré, depuis le 11 juillet, la RDC attend réceptionner de nouveaux types de vaccins, en plus d'astrazeneca.

Au cours d'une conférence de presse organisée par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani a expliqué à l'opinion l'évolution de la pandémie et les efforts du gouvernement à combattre ce fléau.

Le patron de la Santé a, par ailleurs, rassuré la population sur l'arrivée prochaine d'un lot de plus de cinq millions de doses de plusieurs types de vaccins. « Cinquante mille doses d'Astrazeneca, deux cent cinquante mille doses de vaccin Pfizer, quatre millions six cent mille doses de Johnson & Johnson et deux cent mille doses de vaccin de Sinovac sont attendus d'ici quelques semaines en République démocratique du Congo », a-t-il déclaré.

Outre le rappel des grandes étapes qui ont émaillé la pandémie dans le pays, le ministre Jean-Jacques Mbungani a fait un focus sur l'évolution de cas de contamination, le point sur la vaccination et les efforts fournis par le gouvernement face à cette pandémie. « Il est important pour le gouvernement de communiquer sur la situation sanitaire de la population.

Depuis le 10 mars 2020, date du premier cas, jusqu'à ce jour, le pays a enregistré plus quarante cinq mille cas avec plus de neuf cent quatre- vingt décès et nous avons passé trois vagues », a-t-il expliqué. Et d'ajouter : « A partir du 13 mai 2021, il y a eu augmentation de nombre de cas avec décès. En date du 15 juin, le gouvernement a pris des mesures, notamment le couvre feu, les gestes barrières à respecter lors des inhumations, nombre réduit dans de réunions ».

Pour lui, "toutes ces mesures ont porté de fruits et il y a diminution de cas, d'occupation de lits dans les hôpitaux. Il y a bon espoir que dans les semaines à venir de diminuer davantage pour avoir au moins cent cas par jour". Cette diminution est due aussi d'après le conseiller médical de la République, à la campagne de vaccination qui porte ses fruits.

Quant à la vaccination proprement dite, il faut noter que celle-ci constitue un élément essentiel pour combattre la pandémie, a rappelé le Dr Jean-Jacques Mbungani. « Depuis le 2 mars 2021 que nous avons reçu un lot important d'un million, sept cent mille de dose d'Astrazeneca et que nous avons commencé à vacciner au mois d'avril. Ces vaccins ayant une date précise de péremption, plus de 100 mille doses ont été mises hors circuit dans les provinces et 7000 à Kinshasa », a-t-il ajouté.

Rupture des vaccins

Actuellement, a fait remarquer le ministre de la Santé, le pays est en rupture de stock. Mais grâce à la facilité Covax, nous aurons cinquante mille doses d'AstraZeneca dans quatre semaines et deux cent cinquante mille doses de vaccin Pfizer à la même date. Et pour la deuxième semaine du mois d'août, plus de quatre millions doses de Pfizer, mais ça sera pour le mois de septembre.

Dans le cadre des accords bilatéraux avec la Chine, nous attendons deux cent mille doses de vaccin Chinois Sinovac et dans le cadre de l'union africaine. « Nous attendons de doses de Johnson Johnson à hauteur de vingt-six millions de doses, mais les négociations sont encore en cours. Ces dernières vont arriver en deux étapes, la première composée de dix millions de doses et la seconde de seize millions », a-t-il soutenu tout en insistant que que la vaccination reste le moyen le plus efficace contre la riposte.