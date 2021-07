Congo-Kinshasa: Chorale - Ambroise Kua-Nzambi Toko célèbre ses cinq octaves

Depuis le 1er juillet jusqu'au 31 décembre de cette année, le chef de Chœur la Grâce a planifié plusieurs activités en vue de marquer d'une pierre blanche son jubilé d'émeraude, ses quarante ans de direction de Chœur.

Toujours très actif dans l'univers du chant choral de la RDC, Ambroise Kua-Nzambi Toko est compositeur, arrangeur mais surtout un réputé chef de chœur. Sa notoriété a dépassé les frontières des deux Congo fort de ses quarante ans de direction de Chœur. Et ses cinq octaves, autrement dit, ses quatre décennies de pratique continue, il entend les célébrer de diverses manières, quitte à faire profiter son expertise à ses pairs. Il semble qu'en tant qu'aîné dans le chant choral, il veuille privilégier d'abord l'aspect formation.

D'où l'organisation déjà annoncée d'une série de « conférences, camps et cabinets musicaux, résidences, ateliers et séminaires » mais il prévoit tout aussi des « rencontres avec des chorales, des groupes de chefs de chœur et autres acteurs du chant choral ». Outre ces différentes rencontres dont il sera l'hôte, le chef de Chœur la prévient qu'il va aussi initier « des visites des chorales dans leur lieu de répétition, des rencontres d'échange avec les jeunes chefs et compositeurs ».

Le côté festif de l'organisation sera sans nul doute assuré avec les concerts de chant choral dont le relais médiatique devrait fait au travers de diffusions dabs les réseaux sociaux et des émissions télévisées. Un plan de communication que le chef de Chœur a élaboré pour populariser autant que possible cette célébration prévue en six mois.

Il donne lieu à un vaste programme qu'Ambroise Kua-Nzambi entend étendre plus loin que la capitale. En effet, Kinshasa ne sera pas seule à en profiter car « l'intérieur du pays et voire même l'extérieur du pays » sont ciblés. Jusqu'ici, nous a-t-il fait savoir, « plusieurs activités ont déjà eu lieu alors que d'autres sont en cours de programmation ». Aussi en ce moment son appel lancé depuis peu est-il encore à considérer : « Les chorales qui désirent travailler avec moi le manifestent ».

Un rayonnement au-delà des Congo

A n'en pas douter, l'expérience qu'a à partager Ambroise Kua-Nzambi n'est pas des moindres. Surtout que, tel qu'il lui a plu de le rappeler : « Mes 5 octaves, c'est plus de 63 concerts à Kinshasa. Plus de 70 prestations d'envergure sans compter les centaines de prestations cultuelles », a-t-il souligné. C'est dire qu'il faut compter autant les manifestations publiques tenues, entre autres, au stade des Martyrs, au Théâtre de verdure, au Palais du peuple, au Ciné Palladium que celles organisées par les centres culturels Le Zoo, l'Institut français, Wallonie-Bruxelles.

Les lieux de culte comme la Cathédrale du Centenaire protestant et la Cathédrale Notre-Dame du Congo ainsi que la réputée église La Borne ne sont pas en reste. Les salles des milieux huppés de la ville et de grand prestige tel le Grand Hôtel de Kinshasa et le Fleuve Congo hôtel. Les hôtels Venus, Sultani et Béatrice. Mais aussi l'école Belge, le Showbuzz. C'est un assortiment bien varié de lieux, pour la plupart bien connus de Kinshasa, qui ont vu Ambroise Kua-Nzambi battre la mesure avec une énergie et un enthousiasme à ravir l'assistance.

Mais ce n'est pas tout ! Ambroise Kua-Nzambi est un chef de chœur de renommée internationale. En effet, sa réputation qui, rappelons-le, est établie bien au-delà des deux Congo, il l'a bien forgée à l'extérieur. A l'étranger, il jouit aussi d'une belle notoriété après ses passages dans 112 villes du globe avec son Chœur la Grâce. Son palmarès, il nous l'a évoqué avec bonheur.

« J'ai dirigé plus de 300 concerts et représentations dont 278 avec Chœur la Grâce dans 112 villes à travers le monde, 7 avec le Chœur africain des jeunes (Abidjan, Cotonou, Séoul, Incheon) sans compter ceux réalisés avec plusieurs chœurs dont La Grâce de Genève, Choeur Varenne de Paris, Choeur Afrogospel Bonadeus, les chœurs de Cluny, de Saint-Chamond, de Saint-Martin la plaine, de Chaponost, la bielle de Wavre, etc. », a-t-il indiqué au Courrier de Kinshasa.