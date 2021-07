Congo-Kinshasa: Boxe des pharaons renovée - Les Diables rouges invités à entretenir la flamme

Les Diables rouges de la boxe des pharaons ont été honorés, le 15 juillet, par le ministre en charge des Sports, après leur moisson abondante de seize médailles glanées à l'Open de Kinshasa tenu au mois de juin.

Les Sawaris congolais ont glané seize médailles, dont sept en or, cinq d'argent et quatre de bronze. Ils ont donc occupé la première place, selon le rapport technique final.

Félicités par le ministre en charge des Sports, ils ont été encouragés à poursuivre dans la même dynamique. « Un seul mot c'est félicitation et courage parce que seize médailles ce n'est pas rien. C'est beaucoup. Pour ceux qui ont quelque penchant sur la numérologie, on dirait que c'est la perfection parce que 16 quand vous faites 6+1 est égal à 7 et sept dans la bible c'est le chiffre de la perfection. Donc vous avez été parfaits. Etant donné que vous êtes élevés par l'effort, je vous invite à continuer dans l'effort pour les prochaines victoires que nous attendons tous », a commenté Hugues Ngouélondélé.

Jean Samba, président de la Fédération congolaise de boxe des pharaons rénovée, a profité de l'occasion pour rappeler les objectifs de cette discipline née au Congo. Ils consistent à assurer sa promotion car tous les pays possédant un sport renouvelé ont l'obligation d'en faire la promotion. Il compte sur le dynamisme de la diplomatie sportive du gouvernement pour lui permettre de franchir un palier à l'instar de la lutte sénégalaise inscrite comme sport de démonstration aux JO de Paris 2024.

Le président de la Fédération congolaise de boxe des pharaons rénovée a, en effet, plaidé pour que cette discipline soit inscrite aux 9e Jeux de la Francophonie comme sport de compétition. Car, cette boxe est déjà présente dans cinq pays francophones en sus de la France. « Ce sport mériterait de figurer à ces jeux comme sport de compétition.

C'est le vœu le plus cher de la Fédération congolaise de la bBoxe des pharaons et disciplines associées et la doléance que le bureau exécutif fédéral formule aux autorités », a-t-il souligné. La boxe des pharaons gagne déjà des galons puisqu'elle est retenue pour participer à un festival d'arts martiaux en Belgique ainsi qu'au mythique festival de Bercy en France. « Cela est une fierté pour le Congo, berceau de la boxe des pharaons renovée », s'est félicité Jean Samba. Cette visibilité n'aurait pas pu être effective si par le passé le Congo n'avait pas entrepris la bonne démarche de l'inscrire avec le Nzango comme sports de démonstration aux 11e Jeux africains Brazzaville 2015.

La boxe des pharaons rénovée, a-t-il rappelé, contrairement à la quasi-totalité des sports pratiqués dans le pays, va du Congo vers l'extérieur étant donné qu'elle est un sport endogène. Elle est une création congolaise. C'est un élément du patrimoine culturel du Congo. « Selon les déclarations de Mexico sur les politiques culturelles, le patrimoine culturel d'un peuple s'étend aux œuvres de ses artistes, de ses architectes, de ses musiciens, de ses écrivains, de ses savants ainsi qu'aux créations anonymes surgies de l'âme populaire et de l'ensemble des valeurs qui donnent un sens à la vie.

Or le sport est un fait culturel et un fait social. Une vitrine privilégiée pour la visibilité d'un pays ainsi qu'un vecteur de développement », a commenté Jean Samba. Et de conclure : « Il reste que le gouvernement poursuive cette dynamique en inscrivant ces deux sports congolais au programme des 9e Jeux de la Francophonie qui se tiendront du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa. »