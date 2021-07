Congo-Brazzaville: Prix Matiah Eckhard catégorie université - Le Congolais Tristell Mouanda Moussoki distingué

Le jeune étudiant congolais, Tristell Mouanda Moussoki, a remporté le prix du jury du concours Matiah Eckhard catégorie université pour son œuvre "Un jour viendra". La remise des prix aura lieu très bientôt en France.

Organisé par l'association Euromédia communications, ce concours est dédié à la mémoire de Matiah Eckhard, jeune poète et musicien disparu à l'âge de 19 ans, en janvier 2014. Ce concours a pour vocation de s'ouvrir à l'expression des sensibilités des jeunes du monde entier âgés de 12 à 25 ans. Il cible tous les jeunes auteurs qui souhaitent emprunter un chemin poétique afin de retrouver un esprit libre et ouvert sur le monde. Ceux-ci sont amenés à exprimer en poésie leur vécu, leur vision du monde, leur conception de l'amitié et du partage.

Parmi les critères exigés, le poème devra comporter un titre et être écrit sous une forme poétique versifiée ou non. Les poèmes peuvent être réalisés de manière individuelle, on peut également soumettre au jury des textes collectifs ou dans le cadre d'un enseignement. Un candidat doit présenter un seul poème. Dans certains cas, le poème peut être accompagné d'un dessin ou d'une image.

Au terme de la compétition, trois prix sont décernés aux lauréats, à savoir : prix catégorie université ; prix catégorie lycée, et prix catégorie collège. A cela s'ajoute le prix du jury.

Pour l'édition 2021, Tristell Mouanda Moussoki (étudiant originaire du Congo), a reçu le prix du jury catégorie université pour son œuvre "Un jour viendra".

« "Un jour viendra" c'est un texte que j'ai écrit lorsque nous étions en Chine. Nous avons passé des moments difficiles. A travers ce texte, je rends hommage au bassin du Congo, car le bassin du Congo c'est la lumière de l'humanité. Le souffle du monde se trouve ici au Congo (le bassin du Congo). C'est donc un vibrant hommage que je rends à la biodiversité, à la nature sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Je dédie ce prix à toutes les femmes du monde qui luttent pour leur propre survie », a déclaré le lauréat catégorie université.

Rappelons que l'année 2020 Tristell Mouanda Moussoki avait également remporté le premier prix catégorie université, grâce à son texte "Lueur crépusculaire".