Congo-Kinshasa: Disparition - Mars Kadiombo meurt sans réaliser son rêve pour le cinéma congolais

La sortie de son premier film Paris à tout prix, initialement prévu en juin dernier reporté sine die, devait consacrer le début de la nouvelle carrière du comédien et acteur en tant que réalisateur et producteur. Il a hélas tiré sa révérence, le 16 juillet, à trois heures du matin à l'hôpital Médecins de nuit.

Telle une traînée de poudre, la nouvelle désolante de la mort de Mars Kadiombo s'était répandue la matinée du 16 juillet. Des informations parvenues au Courrier de Kinshasa de sources familiales, le comédien n'aurait pas survécu à une agression à domicile subie six jours plus tôt. Une opération commanditée par un politique outré par ses déclarations à son endroit, paraît-il.

Les médias évoquent le décès de l'illustre comédien, rompu dans l'imitation, il en avait fait sa marque de fabrique, il était l'un des meilleurs dans la peau de Mobutu. Mais plus intéressé par le cinéma où il a fait ses débuts comme acteur, Il a fini ses jours comme réalisateur. Et, producteur, à la tête de Yambi production, il travaillait avec ardeur dans l'optique d'apporter le nécessaire, question de donner une meilleure assise à la pratique du 7e art en RDC, lui permettre de resplendir.

Interviewé sur Bayende TV, Mars Kadiombo se disait las de l'amateurisme caractéristique du pseudo-cinéma présenté aux Congolais et des lacunes des cinéastes, pourtant de bonne foi, engagés à changer la donne comme lui. D'où, la première chose à faire, estimait-il, était de « créer d'abord une école de cinéma avec un cursus de trois ans sanctionné par un diplôme ». Chose plus convenable que se contenter de « petits séminaires animés par des professionnels venus d'Europe qui assurent un encadrement d'une semaine et s'en vont juste après ».

Du théâtre au cinéma, des planches à la caméra

Mars Kadiombo était donc à un nouveau tournant de sa vie professionnelle et de sa vie tout court. Le 7e art est la voie qu'il avait choisie de suivre et s'était donné les moyens pour mener sa nouvelle carrière à bon port. A partir de Paris à tout prix échangeant sa casquette d'acteur avec celle de réalisateur, il se présentait désormais sous le nom de Yamba Bilonda, la suite de son nom méconnu du public, alors qu'il a bâti sa notoriété sous celui de Mars Kadiombo. Il voulait sûrement établir une nette cassure entre les deux univers artistiques qui n'ont de cesse de s'entremêler et se vouer tout entier au 7e art. Il passait non seulement du théâtre au cinéma, mais aussi des planches à la caméra.

Son premier essai dans la production et la réalisation, Yamba Bilonda l'a tenté avec La face cachée de Mobutu. Ne sachant pas trop comment s'y prendre avec la réalisation, sa formation à l'ICA, l'Institut congolais de l'audiovisuel et du multimédia, ne l'avait pas préparé à cela, de sorte qu'il a « éprouvé beaucoup de difficultés » à y parvenir. « Je l'ai retouché à plusieurs reprises et j'ai fini par le sortir », a-t-il expliqué. Dans ce court métrage sorti en 2016, il incarnait lui-même le personnage principal, Mobutu.

Il l'avait suffisamment rôdé après des années passées à imiter le feu président du Zaïre dans ses one-man-shows. Au fil des critiques émises notamment par le Festival de Belfort où La face cachée de Mobutu a été refusée, il a entrepris de se former au métier. « J'ai pris en compte les remarques, j'ai beaucoup lu sur le cinéma. Je me suis exercé à l'écriture ayant déjà maîtrisé la dramaturgie, maître Attila Kayoka et Perrin Kam m'ont aidé à l'écriture du scénario. Puis, je remontais le texte à Patrick Ken Kalala, mon ancien élève devenu mon maître », a-t-il reconnu. « Pour la première fois, avec une équipe costaud, je viens de réaliser un film. Du point de vue matériel, équipe technique, casting, je peux dire que j'ai assuré. Je suis maintenant réalisateur », a-t-il soutenu fier de sa production.

Alors que se préparait la sortie de Paris à tout prix dont il était le producteur délégué, le patron de Yambi Production était déjà sur son second projet de film, Photo. « Trois semaines avant sa mort, nous avions déjà consacré cinq jours au tournage de Photo. Nous l'avons suspendu dans l'attente du rétablissement du réalisateur Yamba Bilonda qui n'était pas en bonne condition physique », a confié au Courrier de Kinshasa Perrin Kam.

Coproducteur de Paris à tout prix, le manager de Bayende films a souligné du reste que sa collaboration avec Yambi Production se poursuivait avec le second film. « Nous étions Bayende films, Vision Maître Kayoka d'Attila Mpiana et Trinity Studio de John Van, les trois coproducteurs de Paris à tout prix. Yamba Bilonda nous avait soumis son idée de film. Nous avons retravaillé le scénario et procédé au tournage du film. Il en était de même pour le deuxième film en cours de réalisation », nous a-t-il dit.

Yamba Bilonda avait un souhait : devenir ministre de la Culture. Il envisageait à ce titre impulser le cinéma professionnel avec notamment des mesures drastiques. « Je pèserai de tout mon poids pour que toutes les télévisions du pays ne diffusent pas les saletés que l'on y voit », a-t-il affirmé. Les contraindre d'insérer dans leur grille de programme des films congolais de bonne facture qu'ils auront payés.

Grâce aux frais de diffusion, les cinéastes devraient satisfaire la population alors habituée aux créations locales de qualité quitte à « produire régulièrement des films bien fignolés, du véritable cinéma ». En sus, Yamba Bilonda a évoqué la création d'une commission de censure artistique outillée pour sa tâche qui devrait accompagner le processus « pendant dix ans ». Convaincu ainsi « d'obtenir de bons résultats » et lancer la machine du 7e art.