Algérie: BAC 2021 - Les résultats annoncés jeudi 22 juillet

Alger — Les résultats de l'examen du Baccalauréat session 2021 seront annoncés jeudi prochain 22 juillet à partir de 16h, indique samedi un communiqué du ministère de l'Education nationale.

Les listes des lauréats seront affichées le même jour au niveau des établissements scolaires, ainsi que sur le site réservé aux parents https://tharwa.education.gov.dz.

Les candidats libres pourront consultés les résultats sur le site de l'Office national des Examens et Concours (ONEC) http://bac.onec.dz ou gratuitement par SMS via les trois opérateurs de téléphonie mobile : Mobilis, Djezzy et Oredoo en composant le code : *567#.

Tout en remerciant Algérie Télécom et les opérateurs de téléphonie mobile, le ministère de l'Education nationale exprime sa gratitude et reconnaissance à la famille éducative, aux partenaires sociaux et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet examen, en souhaitant plein succès à nos enfants candidats.