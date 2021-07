Afrique: Ligue 2 (Play-offs) 3e et dernière journée - Du suspense jusqu'au bout

Alger — Rien n'est encore joué pour l'accession en Ligue 1 de football, avant la 3e et dernière journée des play-offs, prévue dimanche avec au menu le match MCB Oued Sly - HB Chelghoum-Laïd à Alger (17h00), à l'issue duquel les noms des deux heureux promus seraient probablement connus, à la seule condition que la rencontre n'aille pas aux tirs au but, comme ce fut le cas lors des deux journées précédentes.

Si jamais la formation de Oued Sly s'imposait aux tirs au but face au champion du groupe Est, les trois clubs termineraient donc le tournoi à égalité de points, et on s'acheminerait donc vers un tirage au sort qui déterminera le classement final et par conséquent les deux heureux élus, comme l'a rappelé mercredi le département de l'organisation des compétitions de la Ligue nationale du football amateur (LNFA).

Toutefois, une victoire du MCBOS ou du HBCL durant le temps réglementaire offrirait automatiquement au vainqueur le premier ticket, alors que le second irait au RC Arbaâ, exempt de cette ultime journée.

Ce match entre le MCBOS et le HBCL prendra l'allure d'une véritable finale où les deux équipes joueront un véritable quitte ou double afin d'éviter le tirage au sort qui serait cruel pour l'une des trois formations.

Le club de la région de Chlef, battu lors de la 1re journée par le RCA (0-0, 3-5 aux t.a.b) va tout faire pour redresser la barre et décrocher une accession historique. L'équipe, dirigée par Saïd Hammouche et qui a dominé de la tête et des épaules son groupe, mise beaucoup sur un effectif performant qui comprend entre autres Teggar, Harizi, Khelifi, Mebarki et autre Haloui, pour ne citer que ceux-là.

De son côté, le Hilal, auréolé de son succès devant le RCA (1-1, aux t.a.b 4-3), a le moral gonflé à bloc, avant d'aborder l'ultime examen.

L'entraîneur Ben Messaoud, conscient de l'importance de l'enjeu, est bien décidé à franchir le dernier cap pour offrir au représentant de la wilaya de Mila sa première et historique accession parmi l'élite depuis sa création en 1945.

A la veille de cette rencontre, le RCA totalise 3 points, devant respectivement le HBCL (2) et le MCBOS (1).