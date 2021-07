Cote d'Ivoire: Data science institute - Les étudiants de la première promotion reçoivent leur parchemin

Les étudiants de la première promotion de "Data science institute" de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inp-Hb) ont reçu leur diplôme. La cérémonie de remise a eu lieu le 8 juillet 2021, au sein dudit institut, à Yamoussoukro.

Lancé en 2017, le master "Data science" propose un cursus d'excellence de niveau international à l'intention des étudiants formés dans le domaine de la statistique, de l'intelligence artificielle et du Big Data. Ce programme permet ainsi de former des experts capables de créer des modèles innovants d'analyse de données dont ont besoin les entreprises et les administrations pour orienter leurs prises de décisions.

A l'issue de la formation, ces ingénieurs, spécialistes des sciences des données, ont la possibilité d'intégrer le monde professionnel en qualité d'administrateurs de base de données, d'ingénieurs Big Data, d'analystes statisticiens, de chargés d'études de Data mining, de Data analyst ou de Data scientist.

Mamadou Bamba, directeur général d'Orange-Ci, parrain de la première promotion, a indiqué que ce programme permettra à ces jeunes diplômés de développer des compétences au service de l'écosystème du numérique.

« C'est un honneur d'être pris pour parrain et donc d'être un modèle pour ces jeunes diplômés tous aussi talentueux les uns que les autres. Les voir aujourd'hui, nous conforte dans notre engagement pour la formation des jeunes. Grâce à ce master, de nombreux jeunes pourront se former, développer des compétences au service de l'écosystème du numérique et de l'innovation en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, améliorer ainsi leur employabilité. Les besoins en ressources humaines dans ce domaine sont importants. Nous sommes fiers d'agir concrètement sur les enjeux de disponibilité des compétences utiles pour demain », s'est-il réjoui.

A l'issue de la cérémonie, une salle multimédia de Data science offerte par l'entreprise de téléphonie mobile et la Banque mondiale à l'Inp-Hb a été inaugurée. Cette salle de cours composée de 20 ordinateurs et d'un serveur permettra aux étudiants d'effectuer leurs travaux pratiques mais également de suivre les cours à distance.