Cote d'Ivoire: OISSU et FIVSU - La 2e édition des jeux universitaires de Côte d'Ivoire se tient à Man

L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (Oissu) et la Fédération ivoirienne des sports universitaires (Fivsu) ont procédé le 14 juillet 2021, à Man dans la région du Tonkpi, au lancement de la deuxième édition des jeux universitaires de Côte d'Ivoire.

Cette activité qui se déroulera du 13 au 17 juillet 2021, va clore la session 2020-2021 de l'enseignement supérieur et regroupera 412 étudiants dont 304 garçons et 108 filles issus de neuf établissements universitaires et instituts du pays.

Les compétitions opposeront les champions et les vice-champions de la zone Abidjan et de la zone intérieure et que les disciplines au programme sont le football, le handball, le volley-ball et le basket-ball.

Le lancement s'est fait sous la co-présidence du ministre de la Promotion des sports et du Développement de l'économie sportive, de celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que celui de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage.

Après le défilé des athlètes et l'exécution de l'hymne national, le Dr Sidibé Daouda, président de la Fivsu, a dit toute sa gratitude aux ministres et aux structures qui ont décidé d'accompagner la fédération tout au long de la saison.

Pour sa part, représentant le préfet de la région du Tonkpi, le secrétaire général 2 de la préfecture de Man, Ba Yao Kouakou André, a exhorté les athlètes à cultiver « le fair-play et l'esprit d'équipe qui doivent prévaloir au cours de ces phases finales des jeux universitaires. »

Il les a encouragés à offrir du beau spectacle, tout en leur souhaitant une bonne et saine pratique du sport, avant de donner le coup d'envoi de ces jeux.

Le président de la Fivsu a ajouté qu'au-delà du sport, c'est la découverte de la mythique ville de Man et de la culture Dan qui est offerte à la jeunesse ivoirienne.