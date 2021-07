Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption, enrichissement illicite, blanchiment - 473 personnes inculpées

Quelques statistiques ont été présentées, vendredi, au cours d'un point-presse par son secrétaire général.

La Haute autorité pour la bonne gouvernance vient de publier les statistiques de ses actions dans le cadre de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire.

Au cours d'un point-presse tenu ce vendredi 16 juillet, dans les locaux de cette institution, à la Riviera 4, Henri Augustin Aka, son secrétaire général a indiqué que le nouveau dispositif formé par la Haute autorité pour la bonne gouvernance et le Pôle économique et financier a permis d'inculper 473 personnes à divers titres. A savoir pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment, détournement de deniers et titres publics, etc.

Il a, en outre, souligné que 305 dossiers ont été enregistrés. Au nombre desquels 104 ont été clôturés dont 86 renvoyés en police correctionnelle ; 60 ont déjà fait l'objet de jugement et 21 en cours de jugement.

Selon lui, sur les 60 dossiers jugés par le Tribunal de Première instance d'Abidjan-Plateau, il a été enregistré sept condamnations pour corruption et infractions assimilées ; 32 condamnations pour blanchiment de capitaux et 21 condamnations pour délits économiques divers.

« Le tribunal a ordonné la confiscation, au profit de l'Etat de Côte d'Ivoire, des biens meubles et immeubles ayant servi à commettre ces infractions ou étant les produits tirés de ces infractions », a-t-il poursuivi.

Il a aussi précisé qu'au cours de la période allant du 1er au 30 janvier 2021, la Haute autorité pour la bonne gouvernance a enregistré 35 dossiers de plaintes et dénonciations. « A la suite des investigations que les services de la Haute autorité pour la bonne gouvernance ont menées, sept enquêtes pour soupçon de corruption et d'infractions assimilées ont été bouclées et les procès-verbaux ont été transmis au procureur de la République, compétent, pour suites judiciaires. »

« Un dossier a déjà fait l'objet de jugement avec une condamnation. Les six autres étant encore au stade d'instruction », a-t-il noté.

Il a, en outre, indiqué que les infractions récurrentes graves jugées par le Tribunal sont : le blanchiment de capitaux, la corruption et les infractions assimilées, le trafic de stupéfiants et la cybercriminalité.