Maroc: La chasse de la tourterelle, du 17 juillet au 6 septembre 2021

Casablanca — L'ouverture de la chasse de la tourterelle aura lieu à partir du 17 juillet jusqu'au 6 septembre 2021, selon le ministère de l'Agriculture de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Cette ouverture de la chasse de la tourterelle est annoncée conformément à l'arrêté annuel portant ouverture clôture et réglementation spéciale de la chasse durant la saison 2020/2021, précise le département des Eaux et Forêts dans un communiqué, ajoutant que la chasse de la palombe, du pigeon biset et du pigeon colombin est également autorisée durant cette même période.

La tourterelle est une espèce migratrice très appréciée par de nombreux chasseurs marocains et étrangers et peut être chassée dans des zones amodiées aux associations et sociétés de chasse touristique qui totalisent une superficie de plus de 400.000 ha ou dans des zones libres ouvertes à la chasse, rappelle la même source, notant que la majorité des territoires de chasse de la tourterelle sont situés dans les régions de Taroudant, Marrakech-Al Haouz et Benimellal-Fkih Ben Saleh-Azilal.

En ce qui concerne le mode de chasse autorisée au Maroc, ce gibier est chassé au poste fixe et sans chiens de chasse tous les vendredis, samedis, dimanches, lundis et jours de fêtes nationale à l'intérieur des lots amodiés aux organisateurs de chasse touristiques et tous les samedi et dimanches en dehors de ces lots.

Devant la situation sanitaire actuelle du pays, le département des Eaux et Forêts appelle tous les chasseurs à respecter les mesures sanitaires dictées par les autorités compétentes en prévention de la pandémie de Covid 19, soulignant qu'un guide pour la pratique de la chasse dans le contexte de la pandémie a été préparé par le département et peut être téléchargé sur son site officiel.