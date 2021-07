Afrique: La CPLP réaffirme le renforcement de la solidarité et de la coopération pour le développement

Luanda — Les États membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) ont réaffirmé samedi, à Luanda, leur engagement à renforcer la solidarité et la coopération, en faveur du développement économique et social de leurs peuples.

La « Déclaration de Luanda », signée par les chefs d'État et de gouvernement et leurs représentants à l'issue de la XIIIe Conférence de la CPLP, a également réaffirmé la défense de la primauté de la paix, de l'État de droit, de la démocratie, des droits de l'homme et de la justice sociale.

Les dirigeants ont salué le choix du thème « Construire et renforcer un avenir commun et durable » pour la réalisation de la XIIIe Conférence et se sont engagés à promouvoir le dialogue politique, l'échange d'expériences et la coopération, en vue d'élever les réalisations de la CPLP dans tous les domaines.

Concernant la pandémie de Covid-19, ils l'ont considérée comme un défi supplémentaire à la réalisation de l'Agenda 2030 et des Objectifs de développement durable au sein de la communauté, après avoir exprimé leurs regrets et leur solidarité avec les victimes de la maladie, qui affecte le monde entier.

Ils ont exprimé leur soutien aux initiatives de collaboration internationale pour accélérer le développement, la production et l'accès équitable et universel au diagnostic, au traitement et aux vaccins contre le Covid-19, un problème qui a conduit à la nécessité de la numérisation de l'éducation, en tant que moyen fondamental d'accès à la connaissance, au travail et à l'inclusion sociale.

La CPLP a réaffirmé la nécessité de construire des politiques publiques visant à créer les infrastructures nécessaires pour démocratiser l'accès aux nouvelles technologies, en favorisant une formation et un enseignement adaptés à leur utilisation.

Les chefs d'État et de gouvernement ont décidé d'intensifier l'action multilatérale en termes de renforcement des capacités, de partage d'expériences, d'initiatives de mise en réseau et de développement de partenariats, dans le cadre de la promotion du commerce et de l'investissement, afin de préserver et de créer des emplois, des revenus et des capacités productives décents.