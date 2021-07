Burundi: JO 2020 - Les athlètes burundais partent pour le Japon

A quelques jours du début des jeux olympiques de Tokyo, les pays participants commencent par rejoindre le Japon. C'est dans cet ordre d'idée que les six athlètes burundais ont aussi pris le vol ce samedi 17 juillet 2021 de Bujumbura pour Tokyo.

La délégation burundaise est composée de six athlètes notamment Ornella Havyarimana (boxe), Eric Nzikwinkunda (800 m), Francine Niyonsaba (5000 et 10.000 m), Olivier Irabaruta (marathon), Belly Cresus Ganira et Ordrina Kaze (natation).

Les six athlètes ont pour objectifs de faire mieux que lors des jeux de Rio de 2016. Diane Nukuri et Antoine Gakeme, tous deux respectivement spécialiste du marathon et du 100 m demeurent les plus grands absents.

En rappel, les jeux olympiques Tokyo 2020 débutent ce 23 juillet et prennent fin 8 août 2021.