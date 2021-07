Sénégal: Sédhiou - Marche rouge à Djidinky mandingue pour réclamer des services de base - Les populations menacent de sanctionner leurs élus

Les populations du village de Djidinky ont marché hier, vendredi 16 juillet, de Karantaba leur chef-lieu de commune et d'arrondissement jusqu'à leur village, sur plus de deux kilomètres, pour exprimer leur exaspération. A travers cette manifestation publique de rue, ces populations exigent des services sociaux de base comme les pistes de production, l'eau potable et l'électricité, entre autres. Les manifestants promettent d'engager une campagne de sanction, lors des prochaines élections territoriales, contre leurs élus qui les ont déçus.

C'est en effet un décor essentiellement peint de rouge, en signe de contestation et de lamentation, que les populations du village de Djidinky ont planté dans la rue, hier vendredi, pour dénoncer avec véhémence le manque de services sociaux de base comme les pistes de production, le courant électrique et l'eau potable, entre autres besoins fonctionnels.

Abdoulaye Diédhiou, ancien directeur de l'école de Djidinky et habitant du village qui porte leur parole déclare que «toute la population de Djidinky s'est levée, comme un seul homme, pour manifester sa colère et sa déception dans la rue. En effet, ce village n'a pas de route et l'accès, en cette période de saison des pluies, constitue un véritable calvaire. Des malades meurent en cours d'évacuation au moyen des charrettes et des motos-taxis. Même triste sort pour les femmes en état de grossesse qui perdent la vie en donnant la vie et dans des conditions atroces», dit-il. Et de poursuivre, sur un ton hargneux : «nous, ici à Djidinky, nous n'avons jamais connu des projets du genre PPDC, le PUDC. Où sont donc passés ces projets ? Peut-être au-dessus de nos têtes, comme si nous n'étions pas des Sénégalais bon teint. Nous demandons du courant électrique, de l'adduction d'eau car, pour le moment, il n'y a que quelques cinq maisons qui sont raccordées au tuyau central.»

Ces populations de Djidinky, dans la commune de Karantaba située dans l'Est de la région de Sédhiou, qui tirent l'essentiel de leurs revenus de la pêche artisanale, déclarent mettre à la poubelle les méventes, faute d'électricité pour conserver les produits halieutiques. «Le village de Djidinky est constitué de 95% de pêcheurs. Les produits de pêche sont difficiles à écouler car, en l'absence de l'électricité, nous jetons le reste qu'on ne peut pas conserver au frais», a souligné Massar, un autre acteur de la marche pacifique.

A Djidinky, l'école est sous abris provisoire et peine à offrir de meilleurs services aux enfants, selon toujours Abdoulaye Diédhiou, ancien directeur de l'école et porte-parole des manifestants. «Depuis 1998, nous n'avons eu que deux salles de classe construites, les deux autres sont en abris provisoires. Le village de Djidinky n'a jamais bénéficié d'une quelconque construction municipale ; çà c'est grave. Et la qualité des enseignements/apprentissages reste à désirer dans ces abris provisoires». Ici, l'on brandit le rouge et rien que du rouge pour sanctionner leurs mandants, une fois le temps du scrutin arrivé. «La jeunesse de Djidinky est engagée à prendre son sort en main. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Nous avons nos cartes et prêts à sanctionner le régime en place, au moment des élections», a encore rapporté Abdoulaye Diédhiou, le porte-parole des manifestants.