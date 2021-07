Sénégal: Saint-louis - Distribution de prix aux meilleurs élèves du prytanée militaire - 326 élèves primés soit 73% de l'effectif global

Les meilleurs élèves du Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis ont été primés hier, vendredi 16 Juillet, dans le respect des gestes barrières. Ils sont au total 326 élèves à recevoir des prix, soit 73% de l'effectif global de cette école. La cérémonie a été présidée par le Ministre des Forces armées Sidiki Kaba en présence aussi des délégations d'autorités militaires de pays amis.

C'est devant une foule restreinte de parents d'élèves, d'encadreurs et de membres de la communauté éducative que les enfants de troupe du Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de SaintLouis ont été primés. Une cérémonie qui a été présidée par le Ministre des Forces Armées, Sidiki Kaba qui s'est réjoui des excellents résultats obtenus par les élèves. "C'est avec un immense plaisir que je me retrouve au Camp Deh Momar Gary de Bango plus précisément dans l'enceinte du Prytanée militaire pour perpétuer une tradition, à savoir celle de présider la cérémonie solennelle de distribution des prix aux enfants de troupe sous le regard sans doute admiratif de leurs parents, leurs encadreurs et de la communauté éducative.

La distribution des prix est l'un des baromètres de la santé du système éducatif du PMS. Elle est toujours attendue avec intérêt et émotion", a dit le Ministre Sidiki Kaba. S'agissant des prix à distribuer aux enfants de troupe, il a soutenu qu'il était heureux de constater que la présente édition confirme l'amélioration des performances notées ces dernières années. "Cette évolution positive témoigne de la nouvelle dynamique insufflée à l'école malgré les perturbations enregistrées récemment.

La cérémonie qui nous réunit constitue l'heureuse opportunité de célébrer l'excellence que cette école déjà presque centenaire a toujours cultivée", a-t-il poursuivi. Ils sont en tout 326 élèves qui bénéficieront de ces prix d'excellence. "Cette année scolaire n'a pas été du tout facile car on est sorti de périodes assez difficiles à cause de la pandémie et de l'incident avec certains professeurs. Mais grâce à l'engagement du corps professoral et de l'encadrement militaire, on a pu obtenir que de bons résultats. Vu les contraintes de temps du Ministre, on a seulement primé 35 élèves sur les 326 à primer", a renseigné le Colonel Pape Birane Dièye, Commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis.

Toutefois, le Ministre des Forces Armées y a magnifié la présence des attachés de défense des pays amis dont la Mauritanie. "Je salue leur présence pour la confiance qu'ils font au Sénégal en leur confiant certains des leurs" a-til indiqué. Cette cérémonie de distribution des prix aux enfants de troupe est selon lui l'occasion de réfléchir sur des paradigmes d'intérêt pédagogique. "C'est justement ce que nous avons voulu en portant le débat sur l'enseignement bimodal dans un contexte de crise sanitaire prolongée. L'école a déjà identifié l'enseignement à distance comme un moyen précieux de garantir la poursuite des cours", a conclu le Ministre Kaba.