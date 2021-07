Angola: L'Union européenne accorde 6,3 millions d'euros au pays

Luanda — L'Union européenne finance l'Angola avec 6,3 millions d'euros (équivalent à 4,7 milliards de kwanzas), pour améliorer la capacité institutionnelle de transport et de logistique pour le projet spécifique sur les partenariats publics et privés (ppps).

Le programme conjoint de l'Union européenne et de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) pour l'Angola, intitulé « Train for Trade II » en anglais, se déroule de 2017 à 2023, avec la formation de plus de 1500 personnes de divers secteurs.

Selon le document auquel l'Angop a eu accès, dans le cadre du webinaire de formation sur les « Partenariats Public Privé pour les Plateformes Logistiques en Angola », qui s'est déroulé les 15 et 16 de ce mois, l'initiative vise à améliorer ou accélérer la préparation continue de Projets PPP dans le pays.

À la fin de la série de séminaires de formation en ligne, l'UE et la CNUCED souhaitent que le personnel angolais le plus varié ait une connaissance approfondie de toutes les étapes de préparation d'un projet PPP, mettant l'accent sur le secteur des transports.

Ces organisations internationales souhaitent également que les personnes formées sachent comment les études de faisabilité d'un projet PPP sont préparées, y compris la portée, les méthodologies et les outils, les données nécessaires, les modèles commerciaux et financiers.

Le « Train for trade II », qui fait partie du projet d'appui au commerce -ACOM, financé par l'Union européenne en Angola, offre ainsi une opportunité aux Angolais des secteurs public, privé et universitaire d'utiliser les meilleures pratiques, d'explorer de nouvelles opportunités pour diversifier leurs activités et créer des moyens plus durables d'exploiter le potentiel économique de l'Angola.

L'approche holistique du programme comprend sept composantes axées sur les principales contraintes à la croissance sociale et économique de l'Angola.

Il y a le transport maritime, les ports, les routes et les chemins de fer et autres services connexes et les exportations vertes, qui sont fondamentaux pour la transition d'une économie axée sur les industries extractives à une économie axée sur l'exportation de produits plus écologiques.

La diplomatie commerciale, qui vise à renforcer les capacités de formulation et de mise en œuvre des politiques commerciales et des positions de négociation, la facilitation du commerce et de l'investissement sont d'autres composantes qui composent le programme d'appui institutionnel à l'Angola.

Vendredi, dernier jour de formation, les actions les plus récentes dans le secteur, en Angola, ont été présentées, et les opportunités, défis et prochaines étapes pour le développement de projets logistiques ont été discutés, y compris les options de financement pour les PPP.

Le pays dispose déjà d'une réglementation juridique approuvée qui crée l'Agence de réglementation pour la certification du fret et de la logistique de l'Angola (ARCCLA), un organisme qui mettra en œuvre le réseau national de plates-formes logistiques.

Des spécialistes de divers pays tels que le Rwanda, le Brésil, la Thaïlande, les Pays-Bas, la Suisse et le Vietnam ont été parmi les nombreux à partager leurs expériences autour des plateformes logistiques.

L'événement a réuni les acteurs des différents services publics et privés impliqués dans les activités agricoles, commerciales, de transport et de logistique.