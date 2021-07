Sahara Occidental: Décès de l'actrice et militante espagnole en faveur de la cause sahraouie, Pilar Bardem

Washington — L'actrice et la militante espagnole Pilar Bardem, qui a défendu la cause sahraouie et soutenu le peuple du Sahara occidental dans son combat libérateur est décédé, samedi à l'âge de 82 ans après une lutte contre la maladie.

Son fils, l'acteur Javier Bardem résident aux Etats-Unis a indiqué, dans un message posté sur les réseaux sociaux, que sa mère Pilar Bardem s'est éteinte, hier après un long combat contre la maladie.

Pilar Bardem né à Séville en 1939 était connue pour être une fervente défenseuse de la cause sahraouie et du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, et à l'indépendance.

La défunte s'est déplacée avec son fils Javier au camps des réfugiés sahraouis, où elle a rencontré l'ancien président feu Mohamed Abdelaziz. Elle a également accueilli la militante sahraouie Aminatou Haidar en Espagne.

Mme Barden n'a lésiné, de son vivant, sur aucun effort en participant à des campagnes de soutien au peuple sahraoui et à la collecte des aides humanitaires à son profit. Une voie qu'ont suivi ses enfants. Son fils Javier a produit dans ce sillage, un film documentaire sur la lutte du peuple Sahraoui intitulé " les enfants des nuages" qui n'a pas manqué de déranger les " Lobbies" du cinéma européen, notamment français tant il dévoilait les connivences de la France avec le royaume marocain dans l'indue exploitation des richesses du Sahara occidental occupé.

Il y a lieu de souligner que la regrettée a participé à une soixantaine de représentations théâtrales et cinématographiques et qu'elle a eu plusieurs prix en Espagne dont la médaille d'or du mérite des beaux-arts qui est la plus haute distinction dans le domaine des arts en Espagne.