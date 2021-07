Algérie: Gendarmerie nationale - Un plan spécial Aïd el Adha

ALGER-Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis en place un plan spécial Aïd el-Adha pour sécuriser les différents espaces, régions et réseaux routiers, en assurant "une intervention rapide et efficace en cas besoin", a indiqué, dimanche, un communiqué de ce dispositif de sécurité.

Pour assurer la sécurité des citoyens pendant la fête de l'Aïd el Adha, le commandement de la GN a élaboré un plan préventif spécial visant à "sécuriser les différentes régions et espaces, ainsi que les réseaux routiers relevant de son territoire de compétence".

Le plan en question repose sur "l'action de proximité et la valorisation du service public, notamment dans les régions isolées, en assurant une intervention rapide et efficace en cas de besoin", ajoute le document, soulignant que lesdites mesures visent essentiellement "le maintien de l'ordre, de la sérénité et de la santé publics, à travers la protection des personnes et des biens publics et privés et la préservation de l'environnement".

Pour ce faire, "les formations fixes et mobiles relevant de la GN chargées du contrôle général, diurne et nocturne, du territoire ont été renforcées à travers notamment l'intensification des patrouilles pédestres et mobiles et la mise en place de points de contrôle, et l'appui des formations aériennes", souligne la GN.

Le commandement de la GN a appelé, en outre, au "respect des mesures préventives prises par les hautes autorités du pays et des règles de santé publique", assurant la poursuite des efforts visant à endiguer la pandémie du nouveau coronavirus, à la faveur des mesures prises dans ce sens.