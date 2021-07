Ile Maurice: Entretien de Steve Obeegadoo sur CNN -Lle chiffre mystère

C'était le talk of the town de cette fin de semaine. La verve et la diction impeccables de l'adjoint au Premier ministre et ministre du Tourisme, Steve Obeegadoo, ont ravi les oreilles de plusieurs, alors qu'il était interviewé, jeudi, par la journaliste Becky Anderson, en direct sur CNN. Mis à part le fait d'avoir affirmé que Maurice était «relatively CovidSafe», alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter, d'autres chiffres ont retenu l'attention.

En effet, alors qu'il répondait à une question de la journaliste par rapport au projet du gouvernement de mettre en place une industrie pharmaceutique pour produire entre autres des vaccins au niveau local, un bandeau d'information au bas de l'écran affirmait que 7 % de notre PIB - quelque Rs 30 Mds - seraient investies dans l'industrie du vaccin et des médicaments. Mais de quel placard/tiroir peut bien sortir ce chiffre, qui n'a été mentionné ni dans le Budget, ni ailleurs, que l'on sache.

Lors de son Grand oral, le 11 juin, le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, avait certes annoncé que «le gouvernement accordera un capital de départ de Rs 1 milliard au Mauritius Institute of Biotechnology pour l'implantation d'une usine de production locale de vaccins contre le Covid-19 et d'autres vaccins». Mais 7 % de notre PIB ? Voilà de quoi piquer la curiosité au vif.

Nous avons tenté d'en savoir davantage auprès des autorités concernées. La seule, qui ait daigné nous répondre, est une préposée au ministère du Tourisme. «Le ministre n'a jamais avancé un tel chiffre. Nous n'avons fait parvenir aucune information avant ou après qu'il ne réponde aux questions de la journaliste. Il était en direct et à aucun moment il n'a parlé de 7% de notre PIB pour la production de vaccins et de produits pharmaceutiques. Nous ne savons pas où et pourquoi CNN a affiché cela... »

Nous avons également tenté de contacter la journaliste de CNN, Becky Anderson, pour en savoir plus, mais notre message est resté sans réponse. En attendant, Steve Obeegadoo continue de vendre la destination Maurice sur les médias étrangers. Sa verve, sa diction et lui ont été vus et entendus pour la dernière fois sur la BBC, hier...

L'infographie de la discorde décodée

Autre fait qui en a intrigué plus d'un lors de l'intervention de Steve Obeegadoo. Sur l'infographie qui accompagnait l'interview, la courbe des derniers jours laissait dubitatifs car elle est plate alors que le nombre de cas a explosé. La source viendrait de l'université Johns-Hopkins.

Le problème concernant ces données ne s'arrête pas là. Sur les sites de compilation de données Worldometer, le décompte journalier des cas s'arrête au 29 juin alors que sur Our world in data, le pays affiche zéro cas depuis le 8 juillet. Mais sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, les données sont semblables à celles du ministère. Qu'en est-il réellement ?

Il faut faire ressortir que l'infographie sur CNN a été calculée sur sept jours et indique des chiffres par rapport à 100 000 habitants et non le décompte du Government Information Service, ce qui explique que la courbe est moins importante. Quant à Worldometer, si le décompte concernant les cas journaliers s'arrête au 29 juin, les cas actifs sont toujours à jour. Les données sur ce site sont puisées des canaux officiels d'information et du gouvernement.

Ci-dessous, sur CNN, l'infographie démontre la moyenne des cas par 100 000 habitants sur sept jours. L'autre graphique représente le nombre de cas quotidiens jusqu'au 15 juillet, jour de l'intervention du ministre.