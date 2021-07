Ile Maurice: «Guest houses», bungalows et hôtels de charme rouvrent le 23 juillet

C'est officiel. À partir du 23 juillet, les hébergements touristiques dont les guest houses, hôtels de charme, bungalows, appartements ou encore villas, pourront de nouveau accueillir des clients. Cette annonce de la Tourism Authority permettra de rebooster le tourisme local mais également aux étrangers de prolonger leur séjour dans l'île.

Une annonce accueillie prudemment par Jason, qui gère plusieurs campements à travers le pays. Il ne compte pas, lui, miser sur les touristes. «Je ne veux pas prendre le risque de contaminer les Mauriciens en accueillant des étrangers.» Ce dernier se rappelle que c'est grâce au tourisme local que son business continue de prospérer. «Je pense que c'est encore trop tôt pour qu'on loue nos campements à des étrangers, surtout quand on suit l'évolution du Covid en Europe.» Il préfère dans un premier temps, dit-il, voir comment évoluera la situation à travers le monde et chez nous avant de changer d'avis. Ou pas.

Par contre, pour Kishan Mootoosamy, cette annonce apporte du baume au cœur. Et au porte-monnaie. «C'est une très bonne nouvelle», avance le Chief Executive Officer de Mahikaz Limited. «On n'attendait que cela depuis plus d'un an. Nous avons bien broyé du noir pendant tout ce temps.» En tout cas, sa compagnie est fin prête. «Le personnel est vacciné. On a déjà obtenu notre permis Covid-safe livré par la Tourism Authority.» Et même les réservations n'ont pas tardé à arriver. «Nous avions les touristes qui avaient déjà réservé depuis l'année dernière et qui ont eu à repousser leurs vacances à maintes reprises. À présent, ils sont prêts à venir dès le mois d'octobre.» Il est vrai qu'il ne s'attend pas à un flux important de voyageurs pour cette fin d'année, «mais d'ici l'année prochaine, je pense que tout ira mieux et que les choses commenceront à se mettre en place».

En tout cas, les opérateurs locaux devront respecter plusieurs mesures sanitaires élaborées par la Tourism Authority, s'ils veulent accueillir des clients. Le personnel devra avoir reçu au moins une dose de vaccin et avoir la carte vaccinale à portée de main. Et en cas de non-respect de ces règlements, le permis d'opérer pourra être suspendu.