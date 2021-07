Algérie: Aïd El-Adha - La Protection civile appelle les citoyens à respecter les consignes

Alger — La direction générale de la Protection civile (DGPC) a appelé dimanche les citoyens à respecter, à la veille de la célébration de l'Aïd el-Adha, les consignes afin de prévenir les divers accidents qui peuvent surgir tels que les incendies et les blessures graves dus à la mauvaise utilisation des couteaux, hachoirs et autres appareils de cuisson.

"A l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Adha, et vu la situation sanitaire exceptionnelle due à la pandémie Covid-19, la direction générale de la protection civile recommande à tous les citoyens de respecter les consignes afin de prévenir les divers accidents tels que les incendies et les blessures graves dus à la mauvaise utilisation des couteaux, hachoirs et appareils de cuisson, notamment (la tabouna) qui cause, chaque année, beaucoup de victimes, en particulier des enfants", précise un communiqué de la Protection civile.

Pour ce faire, la même source rappelle, dans ses recommandations, de "ne jamais mettre les couteaux et les haches à même le sol et à la portée des enfants, d'entreposer bien les chalumeaux, la tabouna, les allumettes et les briquets, de vérifier la conformité du tuyau et du détendeur de gaz utilisés pour relier la bouteille de gaz butane et la Tabouna, de ne pas laisser les chalumeaux et la Tabouna allumés sans surveillance, d'empêcher les enfants de s'approcher du feu et de jouer avec les allumettes, et de ne jamais effectuer de barbecue à l'intérieur ou à proximité des forêts".

Le DGPC estime notamment qu'"il est préférable d'utiliser une pompe à air manuelle ou électrique pour gonfler le sacrifice et d'évité d'utiliser la bouche, de mettre les déchets dans des sacs fermés et de les mettre dans des bacs à ordures pour éviter l'engorgement des avaloires, etd'éviter les regroupements familiaux afin de limiter la propagation du virus Covid-19".

Par ailleurs, la Protection civile recommande que, dans le cas où une personne se sent malade, il est impératif de s'isoler "immédiatement" de tout rassemblement et de se diriger vers le centre de santé le plus proche.

Et en cas d'incident ou d'incendie, la même source indique qu'il faudra appeler les secours aux numéros 1021 et 14, tout en précisant la nature du risque et l'adresse exacte.