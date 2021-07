Cote d'Ivoire: Mesmin Komoé (Pca Mugef-Ci) - « Nous avons respecté les indicateurs de bonne gestion »

En fin de mandat, le président sortant de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire (Mugef-ci), Mesmin Komoé, a présenté son bilan de l'exercice 2017-2021, le samedi 17 juillet, au cercle des rails au Plateau. C'était à l'occasion d'une conférence de presse organisée à cet effet.

Celui dont l'équipe a pris fonction en novembre 2017 à l'entame de son intervention, s'est posé mille et une questions. A-t-il satisfait les engagements pris ? Quelle Mugef-ci va-t-il laisser aux mutualistes?

Des questions qui ont trouvé réponse dans le développement de son bilan. L'on note que son équipe et lui ont réalisé plus des deux tiers de ce pour lequel les fonctionnaires et agents de l'Etat leur ont confié les rênes de l'entreprise.

Promouvoir les valeurs mutualistes ; gérer de façon performante la couverture maladie universelle en tant qu'organisme gestionnaire délégué ; mettre en place une complémentaire santé et bien-être adapté aux besoins des mutualistes après une étude actuarielle poussée ; faciliter et moderniser l'accès aux prestations améliorer les capacités socio-économiques et mener une politique de prévention sont les engagements de l'équipe sortante. Des promesses, qui en croire Mesmin Komoé, ont été réalisées au plus des deux tiers.

Ce, par le développement de l'esprit de solidarité, d'égalité et de démocratie d'une part et de l'autre, l'application des règles de bonne gouvernance à travers le respect des textes et des bonnes pratiques de gestion.

A ce sujet, il a indiqué qu'en novembre 2017, une formation des membres des organes de gestion et de contrôle sur les règles de la mutualité sociale a été organisée.

Aussi en 2018, un audit général a été réalisé pour permettre à la Mugef-ci d'adopter un nouvel organigramme, d'amorcer la transformation des ressources humaines et de définir un schéma directeur informatique.

« Durant cette mandature, nous nous sommes efforcés au respect de toutes les normes et ratios prudentiels. Ainsi, les taux de sinistralité du régime de base sont de 76,13% en 2018 ; 73,87% en 2019 et 70,15% en 2020. Ces taux étaient de 79,91% en 2016 et 83,38% en 2017, avant notre arrivée. La norme est comprise entre 70 et 80% », a-t-il exposé.

Et d'ajouter que sur le régime complémentaire Ivoir'santé, les taux de sinistralité sont de 95,94% en 2018 ; 79,43% en 2019 et 70,12% en 2020. Ces taux étaient de 109,13% en 2016 et 122,07% en 2017. Ici également la norme est comprise entre 70 et 80%, précise Le PCA de la Mugef-ci.

Faisant le tour des points forts de la promotion des valeurs mutualistes, Mesmin Komoé s'est félicité des taux de charges de fonctionnement qui ont toujours été en déçà des 20%. Aussi, pour plus d'efficacité dans la tâche des délégués membres de l'assemblée générale, il a été institué une prime trimestrielle.

« Comme vous pouvez le noter nous avons respecté tous les indicateurs de bonne gestion nonobstant les mesures vigoureuses pour rendre plus actifs tous les acteurs.