Algérie: Lyon - Rayan Cherki - « On aime beaucoup la philosophie du coach Peter Bosz »

Un des plus jeunes joueurs de l'effectif de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki était titulaire samedi soir à l'occasion de la victoire des Gones contre Wolfsbourg en match amical.

S'exprimant à la fin de la rencontre, l'attaquant d'origine algérienne a évoqué la nouvelle philosophie de jeu imposée par Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL. Une philosophie qu'il apprécie.

« On a fait un bon match. On aime beaucoup la philosophie du coach Peter Bosz. On est tourné vers l'offensif. On va continuer à travailler avec le stage en Espagne », a-t-il expliqué au micro d'OLTV.

Rarement utilisé par Rudi Garcia, Rayan Cherki aura peut-être la chance de jouer plus souvent avec le coach néerlandais.

