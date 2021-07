Ile Maurice: Projet de Route de l'Engagisme - Première réunion en ligne du Comité interministériel

communiqué de presse

Une réunion interministérielle en ligne dans le cadre du projet de Route de l'Engagisme (PRE), présidée par le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, M. Avinash Teeluck, s'est tenue, cet après-midi, au Centre d'interprétation Beekrumsing Ramlallah, à Port Louis.

Cette première réunion interministérielle organisée par la République de Maurice a vu la participation de 11 ministres en charge des arts, de la culture, et du patrimoine de différents pays où les travailleurs engagés se sont établis de manière permanente. Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, est également intervenu au cours de la réunion.

L'objectif de la réunion était d'échanger des points de vue sur la mise en œuvre du PRE dans les différents pays et sur la création d'une base de données internationale rassemblant des témoignages historiques, notamment des archives, liés à l'histoire du travail engagé.

Plusieurs présentations ont été faites au cours de la réunion, à savoir : le PRE, la base de données internationale sur l'engagisme, et la perspective culturelle sur l'héritage de la diaspora des travailleurs engagés dans différents pays.

Lors de la même occasion, le projet de base de données internationale sur l'engagisme a été lancé. Ce projet vise à reconstruire l'histoire des migrations en utilisant les technologies modernes qui faciliteront l'étude de l'histoire démographique de la population.

Dans son message, le Premier ministre, M. Pravind Jugnauth, a rappelé que l'Aapravasi Ghat Trust Fund s'est attelé depuis 2004 dans la mise en place du PRE. Il a ajouté que l'UNESCO a soutenu l'initiative de Maurice de mettre en place le PRE lorsque le pays a présenté le projet à l'UNESCO lors de sa 195e session qui s'est tenue à Paris en octobre 2014.

Le projet, a-t-il fait ressortir, est piloté par un Comité scientifique international comprenant des professionnels dans divers domaines et en octobre 2017, le Comité s'est réuni pour la première fois pour établir un plan d'action listant les activités et les projets en vue de la recherche et de la promotion de l'engagisme. Il a souligné que le Comité qui comprend 20 membres de 14 pays a également élaboré un Plan d'action 2021-2023 dans le but de sensibiliser à l'histoire de l'engagisme.

Saluant le projet, le Premier ministre Jugnauth a réaffirmé la nécessité de mieux faire connaître l'expérience de l'engagisme à travers le monde. Grâce à ce projet, a-t-il déclaré, un réseau de personnes et institutions de la diaspora des travailleurs engagés sera créé, ce qui contribuera aux efforts de construction de la nation et à une meilleure compréhension entre les peuples et les sociétés de la diaspora des travailleurs engagés et les pays eux-mêmes.

Le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, M. Avinash Teeluck, a pour sa part rappelé que l'Aapravasi Ghat est ancien dépôt d'immigration où arrivaient les engagés qui ont écrit une nouvelle page de l'histoire de Maurice.

Parlant du PRE, il a souligné que le gouvernement mauricien a pris l'initiative de donner un nouvel élan au projet avec un secrétariat basé à Maurice. Le projet, a-t-il avancé, est dirigé par un comité scientifique international composé d'universitaires et de scientifiques.

Il a également souligné la nécessité de créer des comités nationaux et a annoncé que le gouvernement mauricien a approuvé la création d'un comité national sur le PRE, qui sera composé d'universitaires, de membres du gouvernement et de la société civile. Le gouvernement, a-t-il souligné, a à cœur le développement de ce projet et la mise en place du comité national contribuera à la réalisation des objectifs de ce projet hautement symbolique.

Le projet de route de l'engagisme

Le PRE est piloté par un Comité scientifique international comprenant des professionnels de différents domaines tels que l'histoire, l'anthropologie, l'archéologie, et le patrimoine.

En octobre 2017, le Comité scientifique international s'est réuni pour la première fois afin d'établir un plan d'action listant les activités et les projets dans le but de rechercher et de promouvoir l'engagisme.

Le PRE a pour objectif de rassembler tous les pays ayant connu la migration de l'engagisme et d'autres formes de travail sous contrat au 19e et au milieu du 20e siècle.