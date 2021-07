Ile Maurice: Don d'équipement médical de l'OMS aux autorités mauriciennes

communiqué de presse

Le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Dr Laurent Musango, a offert aux autorités mauriciennes, ce matin, à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rose Belle, des équipements médicaux à hauteur de Rs 6 millions lors d'une cérémonie en présence du ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal, du ministre des Services financiers et de la Bonne Gouvernance, M. Mahen Kumar Seeruttun, et d'autres personnalités.

Ces équipements comprennent une colonne d'endoscopie vidéo (bronchoscope), un spiromètre, un microscope et devraient permettre de réaliser des examens des bronches et des poumons. Ce don s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre les autorités mauriciennes et l'OMS pour la gestion de l'aspect sanitaire, suite au déversement d'hydrocarbures après l'échouement du vraquier MV Wakashio à Pointe d'Esny l'année dernière. Pour rappel, l'hôpital Jawaharlal Nehru avait servi de centre médical principal pour les habitants des régions touchées par le déversement d'hydrocarbures.

Le ministre de la Santé a rappelé que des cas sanitaires mineurs avaient été enregistrés et traités suivant cet incident dont des irritations cutanées et oculaires ainsi que des troubles respiratoires. « C'était la première fois que nous étions confronté à un tel danger sanitaire et nous avons pu compter sur l'OMS pour nous soutenir, » a souligné Dr Jagutpal.

Pour sa part, le représentant de l'OMS a indiqué que ces équipements médicaux seront utiles, non seulement à court et moyen termes, mais contribueront à améliorer la panoplie de soins en ce qui concerne les maladies et infections respiratoires.

Il est à noter que du matériel de dépistage de la Covid-19 a aussi été réceptionné par le ministère de la Santé et du Bien-être dans le cadre de ce don de l'OMS.