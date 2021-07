Madagascar: Soutenance de HDR en sciences de gestion - L'internalisation des entreprises de petite taille à l'honneur

Le Docteur Olivier Origène Andriamasimanana a obtenu la mention très honorable avec félicitations du jury.

Le Docteur Olivier Origène Andriamasimanana a soutenu publiquement un document de synthèse pour l'obtention du diplôme d'Habilitation à diriger des recherches (HDR) en sciences de gestion à l'Université d'Antananarivo. Il a traité le thème « Les entreprises de petite taille malgaches à la conquête de l'international ». La problématique retenue par rapport à la réalité du commerce international à Madagascar et aux contraintes liées à l'internationalisation des entreprises est la suivante : quels modèles d'internationalisation pourrait-on envisager pour les entreprises de petite taille malgaches ? Plus d'une dizaine d'articles publiés dans des journaux scientifiques internationaux, la participation à des colloques internationaux et la publication d'un ouvrage individuel à ISBN intitulé « internationalisation : un défi pour les PME » lui ont permis de décortiquer et de diagnostiquer les réponses suggérées par rapport à cette question de recherche.

Le constat de la dynamique de la spécialisation du commerce international malgache lui a permis de proposer la nécessité de mettre en place de nouveaux pôles de développement du commerce extérieur. À Madagascar, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises semblent être les plus actives en matière d'internationalisation et de nombreuses solutions telles que la mise en place de la communauté d'exportateurs malgaches, ont été avancées pour inciter davantage les PME/TPE à s'internationaliser.

Les marchés régionaux tels la COI, le SADC, le COMESA et, plus particulièrement, la zone de libre-échange du continent africain ZLECAF, constituent les cibles à exploiter. Néanmoins, la notion de distance psychique, qui inclut, entre autres, la langue, la culture, la pratique des affaires, etc. constitue l'un des facteurs de blocage à surpasser. Quoi qu'il en soit, les entreprises de petite taille ont intérêt à se regrouper afin de réduire les incertitudes. Après délibération, les membres du jury lui ont décerné le titre de diplômé d'HDR avec la mention très honorable avec félicitations du jury lui permettant d'accéder au rang des professeurs d'Université.