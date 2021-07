Madagascar: Big MJ - « Tsisy koï », une chanson qui parle de sa success-story

Il est omniprésent. Des photos de lui avec sa femme et sa fille entraînent des milliers de réactions sur les réseaux sociaux. Ses chansons inondent les ondes radios et ses clips passent en boucle à la télévision. Big MJ est indéniablement la star de ces dernières années.

Big MJ embrasse depuis un certain temps le rêve américain. Fier de son parcours « parfait », comme son prénom, l'artiste malgache a offert un nouveau single à ses convaincus, la semaine dernière. « Tsisy Koï », tel est l'intitulé de cette nouvelle chanson qui commence déjà à faire danser beaucoup d'internautes. Tournée aux États-Unis, la vidéo illustre un homme qui se sent bien dans sa peau, insouciant et affiche sans complexe sa réussite. Les États-Unis sont son deuxième pays à présent. Le rêve d'adolescence est devenu une réalité pour Big MJ. Une réalité qui a pourtant le don d'irriter les détracteurs de l'artiste. « Ces jaloux ne supportent pas de voir mon auréole« , chantonne-t-il dans son premier couplet. Les paroles sont claires « quand on a une nouvelle idée, les critiques viennent souvent de nos proches, les envieux cherchent à nous détruire. Mais, moi je ne m'attarde pas à les écouter. Malgré les critiques ou les propos négatifs, on continue de faire ce qu'on a à faire« , a-t-il ajouté.

Effectivement, le natif d'Antalaha a connu une ascension fulgurante. Cette « success story » est le fruit d'un travail sans relâche. L'auteur de « tsinjaka triatria » a traversé un chemin périlleux. Personne ne lui a tendu la main pour s'en sortir. Entre les déceptions amoureuses et le fait d'avoir grandi dans des quartiers dangereux, Big MJ n'a pas été gâté par la vie et a même fait l'objet d'un certain rejet de la part de certaines personnes qu'il considérait comme des proches. Actuellement, les douleurs du chanteur auraient disparu : « il est temps de relever la tête. Pendant que je vivais dans la misère, je n'ai jamais cessé de garder le sourire. J'ai provoqué ma chance avec bravoure. Désormais, je gagne ma vie« , a-t-il affirmé. Idole des uns, référence des autres, Big MJ est tout simplement l'opportuniste qui est monté dans le bon train au bon moment. Ceci dit, il n'a qu'un mot d'ordre : travailler dur. Comme tout rappeur à succès, il a depuis fondé sa propre maison de production : le BJ Label, et devient la preuve qu'il est parfaitement possible de vivre de la musique.