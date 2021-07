Burkina Faso: CAN Anoumabo - Alpha Barry ( ministre des affaires etrangères du Burkina Faso) - "Anoumabo est une terre d'accueil, d'hospitalité"

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry a rendu une visite, le samedi 17 juillet 2021 au chef de village d'Anoumabo, Vri Amon .

Cette visite est intervenue quelques heures avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations (CAN Anoumabo). À cette occasion, le patron de la diplomatie a reconnu que le village d'Anoumabo " est une terre d'accueil et d'hospitalité"

Le ministre Alpha Barry du Burkina Faso a eu droit à un accueil royal, à l'image de son statut. La raison pour laquelle,il a reconnu qu' Anoumabo est une terre d'accueil et d'hospitalité.

" Je suis venu remercier le Chef. Tout le monde a entendu parler d'Anoumabo. J'ai reçu un cours d'histoire, mais globalement, je savais que Anoumabo est une terre d'accueil, d'hospitalité. C'est une terre où il y a beaucoup de burkinabè. En ma qualité de ministre Burkinabè, surtout chargé des Burkinabè de l'extérieur, il était important que je vienne lui dire merci. A travers lui, c'est une façon de dire merci aux chefs qui accueillent les communautés étrangères et notamment la communauté burkinabè".

Le ministre burkinabè s'est dit séduit par la sauvegarde des traditions atchans.

" (... )En plein cœur d'Abidjan, je constate qu'il y a une communauté qui reste attachée à ses traditions. C'est important, parce qu'en Afrique, nous perdons beaucoup de nos traditions. On ne peut pas imaginer qu'en plein cœur d'Abidjan, la tradition soit aussi célébrée. Je souhaite que ces traditions soient perpétuées. Dans nos traditions, nous sommes des peuples de tolérance, de solidarité, d'accueil. Si ces traditions sont passées de générations en générations, cela va constituer le socle du bon vivre, du vivre ensemble à Anoumabo. Ce qui séduit, c'est qu'on présente Anoumabo non pas comme un quartier, mais comme un village", a exprimé le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso.

Alpha Barry a salué l'initiative du promoteur de la CAN Anoumabo, Barre Adoul.

"J'ai la conviction qu'il fait de bonnes choses et de belles choses. Je suis venu encourager Barré Adoul . La CAN qu'il lance est une bonne initiative. On peut bien organiser la CAN d'Anoumabo, parce qu'il y a plusieurs nationalités qui cohabitent ici. Je suis venu l'encourager pour l'initiative. Il a mon soutien, celui du gouvernement burkinabè. C'est un devoir pour moi d'encourager toute initiative allant dans le sens de l'intégration des peuples africains et allant aussi dans le sens de l'organisation et de la mise en valeur des Burkinabè de l'extérieur" , a expliqué Alpha Barry.

L'invité de marque a été fait « Fils du village d'Anoumabo ». Une grande cérémonie de cette reconnaissance sera organisée ultérieurement dans le village par les chefs atchan.