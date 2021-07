Cote d'Ivoire: Le calendrier de la session ordinaire 2021 du sénat adopté voici ce qui est prévu

Après son adoption le 13 juillet 2021 par la conférence des présidents du Sénat, le calendrier des travaux parlementaires pour la période du 13 juillet au 3 août 2021 de la seconde chambre du parlement bicaméral de Côte d'ivoire a été adopté le jeudi 15 juillet 2021 à l'unanimité des sénateurs présents au nombre de 60 sur 94 siégeants.

Au de cette rencontre qui a eu lieu au petit amphithéâtre de la fondation Félix Houphouët-Boigny, qui sert d'hémicycle à cette institution, Amagoua Georges, secrétaire de séance de cette plénière a dévoilé ce qui est prévu .

Dans sa présentation, Amagoua Georges, secrétaire de séance de cette plénière a indiqué qu'au cours de cette première période, les travaux porteront au total sur un débat d'orientation budgétaire, sur l'examen de sept (7) projets de loi, de la tenue deux(2) séances d'information parlementaires et de l'examen d'une proposition de résolutions portant modification du règlement du Sénat.

Le Sénat recevra donc successivement le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et la diaspora etc. Quant aux deux séances d'informations parlementaires, les sénateurs auront en face d'eux, la présidente du conseil national des droits de l'homme et le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation.

Aussi, a rappelé l'orateur du jour, en raison des vacances gouvernementales, les autres séances d'informations parlementaires annoncées, notamment celles avec le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État, ministre de la Défense, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité devraient se tenir ultérieurement.

S'agissant de la proposition de résolutions portant modification du règlement du Sénat, il a précisé que cette proposition était en voie d'élaboration « dès qu'elle prendra sa forme définitive, elle sera soumise à la commission permanente pour examen et adoption conformément à l'article 163 du règlement du Sénat qui exige que la modification soit portée par 20 sénateurs. »

Il convient de noter que le nouveau président du groupe parlementaire-Rhdp au Sénat est le sénateur, Djouah Kehi Edouard, président de la commission défense du Sénat qui remplace à ce poste le sénateur Touré Souleymane, nommé ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan .