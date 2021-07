Afrique: Popo Carnaval 2021/ Koussouno Paul-Marie, conseiller technique au ministère de la culture - "L'industrie culturelle, c'est la massification, ce n'est pas tout juste le spectacle"

Koussouno Paul-Marie, conseiller technique au ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle a fait savoir que l"industrie culturelle, c'est la massification et non juste le spectacle.

Il l'a indiqué le jeudi 15 juillet 2021 lors de la cérémonie de récompense des 3 trios gagnants des concours de la 40è édition du Popo carnaval dans une brasserie d'Abidjan.

« L'industrie culturelle, c'est la massification, ce n'est pas tout juste le spectacle. La massification quant à elle, intègre le développement humain durable. En d'autres termes, lorsque le festival Popo a lieu à Bonoua, il faut absolument qu'il ait un impact sur les populations, sur les acteurs, les acteurs économiques de Bonoua pour que, le festival soit, non seulement, une occasion de sauvegarder le patrimoine culturel mais, également de fait vivre les populations », a dit Koussouno Paul-Marie, conseiller technique au ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle représentant la ministre, lors de la cérémonie de récompense des 3 trios gagnants des concours de la 40è édition du Popo carnaval.

Il a rappelé que célébrer les lauréats s'inscrit dans un référentiel de valeur. C'est pourquoi, il salue cette célébration avec à la clé, la signature de la convention, élément-porteur dans la mesure où il s'agit d'une activité qui s'inscrit dans l'industrie culturelle.

Kacou Paul, commissaire général du Popo carnaval, s'est réjoui, pour sa part de la tenue de cette cérémonie, et a dit que le Popo carnaval est le plus vieux festival de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. D'où, il demande que le ministère de la Culture plaide pour la décoration du commissariat du Popo. Silvestre Kissi, 1er adjoint au maire de Bonoua a révélé que le Popo carnaval célèbre la tradition Abouré et les Us et coutumes. Puis, il s'est réjoui de la célébration des lauréats et la signature de renouvellement du partenariat. Les trios gagnants des concours "Ebè", "Awoulaba", "Miss Popo", et "culinaire" ont été récompensés individuellement. La cérémonie s'est soldée par la signature de renouvellement du partenariat entre la brasserie et le commissariat général du Popo carnaval pour une durée de 5 ans.