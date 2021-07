Madagascar: Secteur aurifère - Echange d'expérience avec l'administration ivoirienne

Une délégation conduite par le ministre des Mines et des ressources stratégiques Fidiniavo Ravokatra, s'est rendue en Côte d'Ivoire dans le but d'échanger des expériences avec l'administration ivoirienne et le secteur privé local en matière de développement du secteur aurifère.

En effet, ce pays est a été élu pour avoir un meilleur cadre légal très favorable à la facilitation de l'attrait des investissements dans ce secteur en 2014. Il est également réputé d'avoir une bonne gouvernance dans la gestion de cette ressource minérale avec une amélioration de sa production aurifère, atteignant 37 tonnes l'an dernier contre 5 tonnes en 2010. En effet, des opérateurs de grande mine y exploitent de l'or. Dans le cadre de cette rencontre entre les deux parties, la délégation malgache s'est enquise des connaissances en matière de gestion des ressources minérales, en particulier des ressources aurifères.

Le ministre de tutelle a ensuite discuté avec des dirigeants des grandes compagnies minières internationales en Côte d'Ivoire dans le but d'attirer des investisseurs étrangers à Madagascar. Par ailleurs, la délégation a visité le plus grand et ancien site d'exploitation d'or dit Mines d'Ity dans ce pays. Ce qui a permis de mieux identifier les formes d'exploitation aurifère et le processus de traitement de ce métal jaune avant son écoulement sur le marché international.