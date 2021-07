Madagascar: Raid de l'Isalo - Une belle surprise nommée Estrine Rasoa

Le chef de la délégation d'Antsiranana, l'ancien coureur de fond Gilbert Rakotonirina, avait raison en affirmant que son équipe ne viendrait pas de si loin pour faire de la figuration.

Les raiders d'Antsiranana ont été exacts au rendez- vous et de la plus belle des manières grâce notamment à Estrine Rasoa. Cette dernière fut alignée, samedi à Ranohira, au Grand Raid d'Isalo de 45 km et s'est payé le luxe de tutoyer les hommes en terminant à la troisième place du classement général, toutes catégories confondues.

Du grand art ! Mais la dame avait du caractère en ne lâchant pas prise tout au long de ce parcours idyllique où la beauté du site se conjugue avec les dénivelés et même l'escalier menant à une piscine naturelle au cœur du massif de l'Isalo. Une beauté à couper le souffle comme le confiait après coup le Hollandais Rik Stamhuis, brillant deuxième chez les seniors hommes avec un chrono de 3h 14mn 21 sec pour les 25 km du semi raid. L'homme qui travaillait pour une société en énergie solaire est intarissable sur le sujet. » Tout est super, de l'organisation à ce parcours magnifique qui l'obligeait à prendre quelques arrêts pour mieux s'imprégner de ce paysage qui fait le bonheur des touristes et qui sont, pour cette fois-ci, des étrangers résidant à Madagascar. N'empêche, le cachet international de ce Raid de l'Isalo est sauf avec la participation d'un groupe d'Américains mais également des Australiens. De quoi faire arracher le sourire au patron de ce Raid. Un Jean Marie D'aval aux anges et qui partageait ce bonheur de toute la population de Ranohira qui s'attend à vivre une prochaine édition qui verrait les étrangers débarquer. L'édition 2021 n'est pas à plaindre avec 41 participants au Grand Raid de 45 km contre 54 pour les 25 km et 40 enfants dont 30 sont de Ranohira. Des enfants heureux comme tout et qui feront partie de la relève. En attendant, voici les principaux résultats.

Grand Raid de 45 km

Classement général :

1er) Jean Noelson Rakotozafy

2) Rija Ramasondrano

3) Estrine Rasoa

Semi raid de 25 km

Classement général :

1er) Hugo Formentin... 2.19._38

2) Avoniaina Jennifer ... 2.44.15

3) Eliarijaona Dina... 2.54.41

Seniors hommes :

1er) Rodin... 3.10.50

2) Rik Stamhuis... 3.14.21

Master 1 : 1er) Thierry Ramilisoa ... 3.28.50

Master 2 : 1er) Fidèle... 3.05.33

Master 3 : 1er) Jean Marie ... 3.12.47