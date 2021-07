Madagascar: Partenariat - La Société Générale renouvelle son appui au Programme Sesame

Zdenek Metelak, Directeur Général de la Société Générale Madagasikara et François-Xavier Huard, Directeur du programme SESAME Madagascar ont signé la convention de renouvellement du partenariat entre les deux entités.

Le programme Sesame de l'Institut européen de coopération et de développement (IECD) contribue à l'insertion des jeunes dans le monde du travail en luttant contre l'inégalité universitaire à Madagascar. La Société Générale Madagasikara accompagne le programme pour aider les jeunes dans leurs années préparatoires, mais aussi dans leur insertion professionnelle.

Partenaire de l'IECD depuis 2019, Société Générale Madagasikara renouvelle son partenariat cette année, dans le cadre du programme Sesame. Le renouvellement de la convention de partenariat a été signé la semaine dernière entre Zdenek Metelak, Directeur Général de la Société Générale Madagasikara et François-Xavier Huard, Directeur du programme Sesame Madagascar.

Poste en alternance

A travers ce partenariat, Société Générale Madagasikara s'engage à mettre à disposition des étudiants du programme Sesame les clés de leur réussite. Parmi les dispositifs d'appui, l'on peut citer, entre autres, la mise en place d'un poste en alternance au sein de la banque pour permettre à ces étudiants de réaliser des stages pratiques. Ce système permet aux étudiants de disposer d'une formation pratique plus complète pour mieux les orienter et leur offrir des perspectives d'insertion professionnelle durable.

Des rencontres vont être également organisées sous plusieurs formats, comme une participation active de la Société Générale Madagasikara pour les salons emplois et formations et une étroite collaboration avec le Bureau de l'Orientation et de l'Emploi afin d'avoir les annonces de stages, alternances et emplois en avant-première. Les collaborateurs de la banque seront impliqués pour un empowerment avec les étudiants afin de les acclimater au monde professionnel à travers les rencontres, visites, salons et stages. L'objectif est de pouvoir suivre ces étudiants dans la durée et pouvoir les accompagner à être des acteurs importants du développement du pays.

Tremplin

Une manière en somme pour cette banque de prouver son statut d'acteur clé du développement économique et social, en donnant à ses clients et partenaires les moyens de progresser. Tremplin vers l'enseignement supérieur et vers une insertion professionnelle réussie, Sesame sélectionne et accompagne des jeunes brillants, motivés et issus de familles défavorisées originaires de tout Madagascar pour leur permettre de suivre des études universitaires. Sesame est un programme éducatif complet et s'attache au développement intégral de la personne : autonomie, sens des responsabilités, ouverture aux autres, sens du service, intégrité et construction d'un projet de vie.

À cette fin, durant leur année préparatoire au campus d'Ambatoroka, les étudiants reçoivent un enseignement exigeant fondé sur une pédagogie innovante, un accompagnement éducatif personnalisé et suivent un parcours d'orientation complet. À l'issue de cette année, les élèves intègrent les meilleurs établissements supérieurs grâce à la bourse accordée par Sesame. Ils sont alors logés en foyers d'étudiants Sesame et bénéficient de l'accompagnement d'éducateurs et d'une préparation à l'insertion professionnelle. Sesame est devenu, au fil des années, un révélateur et un activateur de talents, une pépinière de cadres et d'entrepreneurs pour Madagascar.