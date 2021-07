Madagascar: Rallye Vakinankaratra - Mika et Fafah survolent les débats

Du jamais-vu dans les rallyes à Madagascar lorsque les vainqueurs prennent presque tous les acteurs à 3mn d'avance sur leurs poursuivants. C'était le cas au Rallye du Vakinankaratra ce week-end quand Mika Rasoamaromaka mettait tout le monde d'accord avec sa superbe P. 208 avec l'aide du copilote de son père : Heribe pour le nommer.

Le rallye prenait l'allure d'un monopole familial durant la journée du samedi quand Mika et son frère Faniry sur une 206 WRC ont pris les devants. Mais un ennui mécanique a eu raison de la fougue de Faniry, contraint à l'abandon. Dès lors, la bataille a fait rage, non pas pour la victoire qui s'est dessinée mais plutôt pour la seconde place. Et sur ce point, Rivo et Ando avec leur Subaru n'ont rien lâché. En troisième position se trouvait Sitraka également sur une Subaru devançant Mathieu sur une autre Subaru. Tsito et Tsiresy sont à la cinquième place. Tahina et Ranto sur une Subaru ont réussi à revenir dans le peloton malgré un début poussif. Voici le classement de ce Rallye Vakinankaratra.

- Classement général :

1er) Mika et Fafah TMF sur P 208

2) Rivo et Ando FMMSAM sur Subaru

3) Sitraka et Rado FMMSAM sur Subaru

- Pilote jeune : Mika Rasoamaromaka

- Pilote rookie : Tojo Rasolojaona

- Mixte : Anja et Prisca sur Defender

- Pilote féminin : Koloina sur une Saxo