Madagascar: Direction générale de la sécurité routière - La direction continue d'innover les appareils utilisés dans les CENSERO

La CENSERO Toliara a bénéficié d'un nouvel appareil duplicateur informatisé de plaque châssis.

L'effort de la direction générale de la sécurité routière dans l'amélioration et innovation des machines employées dans les centres opérationnels continue. Vendredi, la CENSERO Toliara s'est doté d'un nouvel appareil duplicateur informatisé de plaque châssis. Une cérémonie officielle assistée par les autorités locales dans la région sud-ouest a été organisée pour la présentation de cette machine. A cette occasion, une rencontre entre le directeur général, le général Nicolas Tsirivelo et les autorités locales civils et militaires a eu lieu en vue de discuter de la continuité de la collaboration entre la DGSR et les autorités compétentes à Toliara.

En effet, travailler en commun pour le bien du public a été toujours fructueux pour la DGSR ainsi que les acteurs concernés par la sécurité routière. A part l'évaluation des activités de la DGSR dans la région, le directeur général a profité de cette occasion pour rappeler l'engagement de la direction dans la lutte contre la corruption, les pratiques frauduleuses, le faux et usage de faux qui détériorent la sécurité routière au pays. Améliorer le mode de travail au sein de la direction fait partie des objectifs primaires de la direction générale actuellement.

Doter les centres opérationnels d'équipements professionnels et à la pointe de la technologie participe grandement à l'atteinte de cet objectif. Le directeur n'a pas manqué de rappeler l'importance du contrôle technique des véhicules administratifs. En effet, l'absence de contrôle technique favorise les risques d'accidents et accentue la pollution de l'air. De plus, le secteur routier est le plus exposé aux accidents dans le pays. Le directeur a incité les forces de l'ordre à ne plus laisser passer les véhicules en situation irrégulière.