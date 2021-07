Madagascar: Football-Major League - Rayan Raveloson inscrit son deuxième but

Et de deux pour Rayan Raveloson. Plus rien ne pourrait empêcher l'international malgache Rayan Raveloson au Championnat Major League Soccer aux États-Unis.

Il a marqué son deuxième but en deux apparitions sous le maillot de La Galaxy, samedi soir à Sandy en Utah, contre Whitecaps. L'ancien polyvalent de l'Estac Troyes a marqué le seul but pour son nouveau club dès la 5e minute de l'entame du jeu. Il a trouvé une source dans la surface sur la passe venue du centre par son coéquipier Victor Vazquez. Avec une tête bien cadrée, Rayan n'a pas tremblé pour pousser la balle au fond des filets. Le score aurait pu être encore plus emphatique en faveur de La Galaxy avant la mi-temps.

Ethan Zubak a essayé de doubler la mise à la 26e minute, mais ce but a été refusé à cause d'un hors-jeu. A la 37e minute, Samuel Grandsir a fait un mouvement rapide pour obtenir de la place pour un tir. Il a touché le cadre du but, privant La Galaxy d'un deuxième but. Les Whitecaps ont obtenu leur récompense pour leur travail acharné au début de la deuxième mi-temps. Une paire d'attaquants colombiens ont marqué deux buts (48e,77e) pour l'équipe. Ces deux buts ont propulsé les Whitecaps vers une victoire surprise sur le score de 2 à 1 contre La Galaxy. Cette rencontre a clôturé les mésaventures de cette équipe avec huit matchs sans victoire. Malgré cette défaite, Rayan continue de faire parler de lui en MLS.