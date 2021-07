Madagascar: Ankadindravola - Un théâtre d'objets pour les paysans

La compagnie Miangaly, Endemika Films, Temandrota et Gégé Rasamoelina sont à l'origine du spectacle de marionnettes « Very Fanahy ».

Vendredi 16 juillet 2021, une dizaine d'artistes se sont mobilisés pour offrir une journée culturelle aux paysans d'Ankadindravola. Une initiative qui a marqué les esprits en raison de sa singularité, que ce soit dans le concept ou au niveau de la réalisation.

Au programme de ce rendez-vous, un théâtre d'objets intitulé « La reine à l'âme perdue / Very fanahy » co-écrit par Nantenaina Lova et Eva Lova-Bely avec l'aide de Rado Harivelo. Plusieurs artistes ont prêté leurs voix pour ce spectacle, dont Christiane Ramanantsoa, Nathalie Rason, Fela Razafiarison, Gad Bensalem, Gégé Rasamoelina, Temandrota, Fela Razafiarison, Njaka Tsirofo Rasoloarison, Rado Harivelo et Haja Ravalison. L'histoire est celle d'une reine qui descendit de sa colline pour trouver une nouvelle âme dans tout Antananarivo. Sa quête la conduira vers un paysan de Sitabaomba. Selon les explications des initiateurs de la pièce, elle aurait été créée dans le cadre d'un atelier réalisé par des artistes avec les enfants de Sitabaomba et la complicité de l'association paysanne : Union Laniera Mamokatra II, Secteur XII. Le spectacle de 20 minutes n'avait rien à envier à ce que proposent les artistes en ville. D'ailleurs, toute une équipe a été mobilisée pour offrir la meilleure expérience possible aux paysans qui y ont assisté. La manipulation des marionnettes a été assurée par les enfants de Sitabaomba. Quant aux autres effets, tout a été millimétré avec une équipe de montage, un responsable du mixage, une musique originale composée par Dedz et un décor incluant tout le nécessaire : conception des marionnettes, costumes pour les enfants, etc.

D'autres manifestations. Un spectacle de 20 minutes, même avec deux versions, n'aurait pu suffire pour une journée culturelle. Ainsi, les organisateurs ont programmé d'autres manifestations durant toute la journée du vendredi : exposition de caricatures de POV à la salle des fêtes d'Ankadindravola, Kabary de présentation par un paysan de Sitabaomba, des chorégraphies réalisées par les enfants de Sitabaomba ou encore une exposition d'œuvres de l'artiste plasticien Temandrota qui, rappelons-le, a également conçu les vato marionnettes. Puis, le petit bonus de cette journée, c'est la participation de Bekoto du groupe Mahaleo.

Même si chaque artiste a apporté sa contribution pour la réalisation de cette journée dédiée à la cause paysanne, il convient tout de même de remarquer le financement indirect de l'Organisation internationale de la Francophonie, de l'Organisation des Etats Afrique Caraïbes Pacifique, de la fondation Un Monde par Tous Paris, de DOCA Nairobi, de WCF Allemagne, ainsi que de Blue Ice Hot Docs de Toronto.