Madagascar: Rallye Vakinankaratra - Mika-Fafah s'impose en maestro

En tête depuis vendredi soir, Mika et Fafah (Peugeot 208) ont remporté le Rallye Vakinankaratra, hier. Les équipages Rivo-Ando et Sitraka-Dorax (Subaru Impreza) ont complété le podium.

La fameuse Peugeot 208 T16 R5 s'impose pour sa quatrième apparition à Madagascar. À son bord, Mika Rasoamaromaka et Fafah Rasata, qui grimpent sur la plus haute marche pour la première fois aussi.

En tête du Rallye Vakinankaratra depuis vendredi, ils ont maîtrisé la course de bout en bout. Après le problème de timing lors du départ de l'ES1, leur chrono de l'ES2 leur a été attribué à titre de temps de référence. Déjà deux scratches donc au terme de l'étape 1A et P1 au classement général.

Sur cette lancée, le jeune pilote et son navigateur ont survolé les six spéciales du samedi. Ils ont signé quatre scratches. Leur réussite contraste avec les abandons de plusieurs têtes d'affiche, notamment Faniry Rasoamaromaka et Ny Anjara Rajaonalisoa (Peugeot 206), ainsi que Fred Rabekoto et Mick Ratrimoarinosy (Subaru Impreza).

Ils disposaient déjà d'une avance considérable de plus d'une minute à l'issue de l'étape 1B. Et ils ont parachevé leur domination en enregistrant trois nouveaux scracthes durant l'étape 2 d'hier. Pour précision, l'ES11 a été annulée durant cette dernière journée, en raison d'un souci avec l'ambulance qui devrait couvrir l'épreuve. Au final, ils ont bouclé le rallye avec un cumul de 1h 17min 51,70sec.

Marge

Cette première victoire, le jeune Mika s'en souviendra pour toujours. « Ce que je ressents ? Une joie immense bien évidemment, car c'est la première de ma carrière. Merci à mes parents et à tous ceux qui nous ont soutenus », s'est il exclamé à l'arrivée finale. Ce succès en appelle d'autres. D'autant plus qu'il n'est pas encore à son maximum d'après ses mots : « Je ne peux pas encore dire que je maîtrise la 208 à 100%. Il reste encore de la marge ». Déjà, il s'est montré intraitable sur les pistes d'Antsirabe. On se demande ce que cela va donner quand il exploitera sa Peugeot à fond.

Le qualificatif d'intraitable prend tout son sens au vu de la suite du classement. En effet, les deuxièmes sont relégués à trois minutes. Un écart considérable.

Il s'agit des frères Randrianarivony, Rivo et Ando (Subaru Impreza). Ils ont décroché la P2 grâce à leur régularité. Le top 3 a été complété par Sitraka et Rado (Subaru Impreza), à 48 sec derrière. Vainqueurs à Andranovelona lors de l'ouverture de la saison au mois de juin, les Rakotomalala doivent se contenter de la P3 cette fois-ci, après avoir été victimes de deux crevaisons entre autres.