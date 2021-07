Madagascar: Digue Fenoarivo - Un camion en délit de fuite après un accident de la route

Un camion a heurté trois personnes.

Un accident de circulation impliquant une voiture légère et un camion s'est produit sur la digue de Fenoarivo, dans la journée d'hier. Un homme d'une cinquantaine d'années a été fauché par un camion qui roulait à vive allure. Comme conséquence, la victime a eu des blessures graves et a été transportée d'urgence à l'hôpital. Le conducteur a pris la fuite avec la voiture en laissant la victime sur les lieux. Un comportement immoral qui a choqué la victime et sa famille. À leur arrivée, les gendarmes ont découvert un corps gisant sur la chaussée. Un gendarme à Fenoarivo s'est porté volontaire pour emmener le malheureux à l'hôpital. Il a pris en charge les soins médicaux de l'homme avant l'arrivée de ses proches. La fuite d'un conducteur après avoir commis un accident est un délit puni par la loi. Dans la plupart des cas, les chauffeurs prennent la fuite par peur de subir une vindicte populaire. Des patrouilles à moto ont été lancées en vue de rechercher et d'interpeller le véhicule en cause.

Ce week-end, les accidents liés aux véhicules lourds ont été nombreux. Un autre drame de la route a eu lieu à Antsongo dans la commune Antsirabe I, samedi dernier. Une voiture transportant du sable a heurté trois personnes se trouvant sur le bas-côté de la route. Un homme est décédé, il s'est retrouvé coincé sous le poids lourd. Malgré les interventions de la foule et le BMH sur les lieux, il a succombé. Les deux autres personnes ont été légèrement blessées. Arrivés sur place, les gendarmes du groupement d'Antanimenakely sont intervenus et ont procédé à la constatation des faits. Les blessés ont été transportés à l'hôpital le plus proche. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'accident a été provoqué par une défaillance mécanique. Les freins de la voiture ont lâché, ce qui a empêché le conducteur de s'arrêter. Les forces de l'ordre n'ont pas pu arrêter le conducteur de l'automobile qui s'est enfui après la survenance des faits. L'enquête, laissée à la charge de la police du BAC à Antsirabe, est en cours.

Un autre cas d'accident survenu à Antalaha-Sambava alourdit le nombre des accidents impliquant les poids lourds. Un camion a fait une sortie de route. L'accident a eu lieu vers 5h du matin. Selon les informations, le chauffeur a perdu le contrôle de la voiture et s'est renversé à Anjiakely dans la commune rurale de Farahalana. Aucune perte humaine en vie humaine n'est à déplorer mais les passagers ont tous été blessés. Ces derniers ont été transportés au CSB II de la localité.