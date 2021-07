Ile Maurice: Abus sexuel - Une sexagénaire porte plainte contre un arpenteur

10 ans. C'est le temps qu'il a fallu à une femme pour rassembler son courage et solliciter l'intervention de la police en vue de dénoncer l'abus sexuel qu'elle dit avoir subi. C'est par le biais de Me Akil Bissessur que cette dame, alors âgé de 51 ans, a porté plainte le vendredi 16 juillet contre un arpenteur. Elle raconte que les faits remontent à dix ans. Elle avait sollicité les services d'un arpenteur dans le but de mesurer les surfaces de sa maison à Riche-Terre. Elle comptait, dit-elle, faire un partage de ses biens à ses enfants.

«Ce jour-là, il était venu chez moi et je lui ai demandé, par politesse, s'il aimerait boire quelque chose et il m'avait demandé de l'eau. C'est lorsque je me suis dirigée vers la cuisine qu'il m'a prise par les bras pour me violer», raconte la femme qui était couturière de son état.

D'ajouter qu'elle aurait même lutté contre son bourreau mais en vain. Toutefois, selon ses dires, elle se serait murée dans le silence par peur de représailles et de se faire ridiculiser par tous les voisins qui la connaissaient bien.

«Mes enfants insistent pendant longtemps de voir le rapport des travaux et à chaque fois, je leur dit de demander l'avis d'un autre arpenteur. Mon fils insistait à connaître la raison pour laquelle je n'ai pas retenu les services du principal concerné. J'ai fini par lui dévoiler ce que j'ai vécu», poursuit-elle dans sa déposition.

Une enquête a été ouverte.