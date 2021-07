Ile Maurice: Dialogue public-privé - Un consultant économique pour l'EDB

L'Economic Development Board (EDB) a fait appel à PluriConseil, un service-conseil dirigé par l'économiste Eric Ng, pour coordonner les commissions économiques qui seront prochainement mises sur pied dans le cadre du dialogue public-privé, plateforme lancée il y a deux semaines par le ministre des Finances, Renganaden Padayachy.

Ces commissions, annoncées dans le Budget 2021-2022, porteront sur la facilitation du commerce et des affaires, le développement des exportations, l'investissement, le développement sectoriel et les services financiers. Seront concernés les 12 secteurs de l'économie identifiés par l'EDB, dont l'agro-industrie, la manufacture, le tourisme et les technologies de l'information et de la communication.

En tant que consultant économique, Eric Ng aura la tâche de faire un suivi des actions et des problèmes mis en avant par les opérateurs économiques durant les consultations et de proposer des recommandations. Interrogé, il dit espérer «favoriser un climat de confiance entre les différents acteurs publics et privés pour faire avancer le pays dans un contexte économique difficile».