Ouganda: "Verdir l'école" - Le projet des Évêques se poursuit malgré la pandémie de Covid-19

Kampala — Préserver et faire refleurir l'environnement est l'objectif du projet Greening the School que la Commission de l'Education du Secrétariat Catholique de la Conférence Épiscopale de l'Ouganda (UEC) est en train de réaliser dans le pays, en ligne avec la lettre encyclique Laudato Si du Pape François pour protéger l'environnement.

"Au total, huit diocèses du pays ont lancé l'initiative et d'autres projets sont envisagés pour étendre les activités à d'autres diocèses du pays", a déclaré le Secrétaire Exécutif de la Commission, le père Ronald Okello. La première phase du programme est en cours dans les Archidiocèses de Tororo et Gulu et les diocèses de Lira, Arua, Nebbi et Soroti. Jusqu'à présent, des arbres ont été plantés sur environ 15 000 acres de terrain".

"Malheureusement, en raison des restrictions liées au coronavirus, afin de contenir la propagation du virus parmi les étudiants, les établissements d'enseignement sont temporairement fermés et il est difficile d'avancer dans d'autres diocèses", explique le père Okello. Cependant, nous ne nous décourageons pas et nous relevons ce défi qui verra au moins un couple d'arbres plantés dans chaque école dans un effort pour protéger l'environnement et préserver le système écologique."

Outre la participation des écoles, le Secrétaire a révélé qu'il était prévu d'étendre le programme aux paroisses des petites communautés chrétiennes (SCC) afin de leur permettre de vivre dans un environnement sain et productif. La note reçue par l'Agence Fides indique notamment que l'objectif est de renforcer les communautés afin de mobiliser les ressources qui peuvent les aider à rester autosuffisantes dans la mesure du possible. À cet égard, dans le cadre de divers projets, le gouvernement ougandais, a distribué des plants d'arbres aux agriculteurs en collaboration avec d'autres partenaires, dans le but d'atténuer les conséquences du réchauffement de la planète et du changement climatique.

La plantation d'arbres dans les écoles et autres établissements tertiaires catholiques du pays, a été lancée en 2019 à Lira avec le soutien du ministère de l'Eau et de l'Environnement et la collaboration d'autres partenaires comme la FAO.

En Ouganda, le Covid 19 connaît une escalade soudaine et inattendue. Plus de 54 000 cas ont été enregistrés au cours des deux dernières semaines. Le pays connaît un nouveau lockdown, à titre préventif les écoles ont été fermées, les déplacements entre districts et les rassemblements publics interdits. Dans le pays, toutes les principales variantes ont été identifiées et l'inquiétude est grande, notamment parce qu'il n'y a que 218 places en soins intensifs pour 44 millions d'habitants.