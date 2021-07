Ouganda: Le Covid se répand dans un contexte de pénurie de vaccins et de graves répercussions économiques

Kampala — L'Ouganda connaît un deuxième lockdown. Après la première fermeture totale au printemps 2020, le gouvernement a ordonné une nouvelle quarantaine. Officiellement, les autorités sanitaires de Kampala déclarent plus de 88 000 cas de positivité et plus de 2 200 décès. "La réalité est plus complexe - explique à Fides Dominique Atim Corti, médecin et président de la Fondation Corti, l'organisation qui soutient l'hôpital Lacor dans le diocèse de Gulu, dans le nord du pays - La population ougandaise est très jeune (l'âge moyen est de 17 ans) et donc le virus frappe avec moins de force. Cela dit, nous voyons des cas d'enfants qui tombent malades. Certains meurent. Nous ne savons pas s'ils meurent uniquement à cause du coronavirus ou également à cause d'autres maladies. Cela confirme que Covid est présent et se répand. Jusqu'à il y a quelques mois, les gens ordinaires ne se préoccupaient pas de cette nouvelle maladie et la considéraient comme une maladie occidentale. Ces dernières semaines, cependant, la situation est en train de changer. "Les gens voient leurs parents âgés mourir, mais aussi certains jeunes, poursuit Dominique Corti, ils se rendent compte que le virus est parmi eux et ils commencent à s'inquiéter.

Le confinement affecte également l'économie. Le transport a été arrêté. Seul un tiers des employés travaillent dans des bureaux. Les activités commerciales informelles ont été interdites. Il est clair que ce blocage des activités a un effet profond sur l'activité économique", déclare Dominique Corti, "Les personnes qui vivent d'activités informelles se retrouvent sans sources de revenus. Mais même ceux qui ont un revenu sont en difficulté. Les salaires sont souvent faibles et il est difficile de faire vivre une famille.

Il n'est pas facile de trouver des médicaments et ils sont souvent chers. Beaucoup de gens ne se font pas soigner parce qu'ils ne veulent pas accabler leur famille de dettes", explique Dominique Corti. Dans les foyers, la contagion est facile. Les espaces sont exigus et les gens sont obligés de vivre les uns près des autres.

Face à cette pandémie, le système de santé est à la peine. Les hôpitaux publics manquent de tout. Les patients doivent se procurer des médicaments, des pansements, du fil de suture, etc. s'ils veulent être opérés. Cela ne se produit pas dans les hôpitaux privés, mais les frais sont élevés et inaccessibles pour les citoyens ordinaires. À l'hôpital Lacor, la situation est complexe. explique Dominique Corti. Nous avons dû mettre l'équipement d'oxygène en service continu, mais nous ne l'envoyons que dans le service Covid. Pour les autres patients, nous avons dû remettre en marche les concentrateurs qui produisent de l'oxygène moins concentré, mais tout de même suffisant. Il y a aussi des difficultés avec les médicaments.

Les vaccins sont rares. Après l'arrivée d'un premier stock grâce à Covax, Kampala s'est retrouvé à court de vaccins : "Le risque actuel est que la maladie se propage massivement", conclut Dominique. "Des variantes résistantes aux médicaments et aux vaccins pourraient apparaître". En tant que médecin, je ne peux que lancer un appel : l'Europe et l'Amérique devraient envoyer des doses de vaccin ici. Traiter le Covid en Afrique, c'est empêcher sa propagation dans le reste du monde.