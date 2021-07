Ile Maurice: Media Trust - Lancement d'un atelier sur les impacts et l'adaptation au changement climatique

communiqué de presse

Le Media Trust organise aujourd'hui un atelier d'une journée pour les journalistes sur les impacts et l'adaptation au changement climatique, à Port Louis. L'atelier a pour but de familiariser les journalistes de différents médias locaux aux différents domaines liés au changement climatique à travers des échanges avec des experts techniques. Une quinzaine de participants assistent à l'atelier.

Dans son discours d'ouverture, M. Taluck Beeharry, membre du conseil d'administration du Media Trust, a souligné que cette session de formation est la troisième organisée par le Media Trust concernant les questions environnementales. Les deux ateliers précédents avaient pour thèmes les écosystèmes, l'environnement et le développement durable, en 2020, et les impacts des produits chimiques et des polluants environnementaux, en 2019.

Il a fait ressortir que l'atelier est organisé avec la collaboration d'acteurs indépendants et du secteur privé, et a exprimé son souhait que les participants acquièrent les compétences et les outils nécessaires pour couvrir efficacement des sujets liés au changement climatique.

Les personnes ressources sont : Mme Gina Bonne de la Commission de l'océan Indien ; M. Berty Malabar de BEM Recycling Ltd ; M. Sajjid Mooniaruck du Programme des Nations Unies pour le développement ; Dr Anand Sookun de Soft Sustainable Services ; et M. Shailand Gunnoo, consultant individuel.

Les thèmes proposés au cours de cette formation sont la récupération verte, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, les impacts du changement climatique, et les accords multilatéraux sur l'environnement et les engagements internationaux sur le changement climatique.

Pour rappel, le changement climatique est l'un des principaux défis environnementaux auquel le Monde est actuellement confronté. Les activités humaines et naturelles sont toutes deux responsables du changement climatique, dont les effets sont observés au niveau local, régional et mondial. Certains de ces effets sont à long terme, par exemple le réchauffement climatique, tandis que d'autres, comme les flash floods, sont à court terme mais d'intensité sévère.

Le changement climatique a divers impacts socio-économiques sur des secteurs clés tels que l'agriculture, les transports, les soins de santé, la fabrication et l'hôtellerie. De ce fait, les gouvernements du monde entier sont appelés à mettre en œuvre des plans d'adaptation et des mesures d'atténuation pour protéger leurs populations, en particulier les communautés vulnérables. Ceci est réalisé avec le soutien et la collaboration d'institutions internationales, du secteur privé, d'organisations non-gouvernementales, d'universités et d'autres parties prenantes.