Cote d'Ivoire: Promotion du genre - Les femmes saluent l'action du Président Ouattara

La plateforme des Ong et Associations des femmes de Côte d'Ivoire a organisé, samedi 17 juillet 2021, une journée d'hommage au Président de la République Alassane Ouattara, au palais de la culture de Treichville.

Elles sont venues de toutes les couches sociales et de toutes les contrées du pays pour dire merci au Chef de l'État pour ses actions de promotion de la femme. « Nous sommes venues rendre hommage au Chef de l'Etat pour la promotion de la femme et avec la récente nomination de la Mme Nassénéba Touré, en qualité de ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous sommes venues lui dire également merci pour ses actions en faveur de la paix, de l'autonomisation de la femme et de leur bien-être », a traduit Mme Déoulé, présidente de la plateforme des Ong et Associations des femmes de Côte d'Ivoire.

Elle a également saisi le cadre de cette rencontre pour plaider en faveur du renforcement des soutiens aux femmes qui ressentent fortement l'impact de la Covid-19 sur leurs différentes activités.

Pour sa part, la ministre Nassénéba Touré, marraine de la cérémonie a traduit ses remerciements à toutes ces femmes pour leur mobilisation et leur engagement autour du Président de la République. « Votre soutien lui permet de travailler dans la paix et de repositionner notre pays dans le concert des nations », a-t-elle souligné, réitérant sa gratitude au Chef de l'Etat pour l'avoir nommée au sein du gouvernement et pour avoir offert la somme de 5 milliards de Fcfa pour renforcer la caisse du Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (Fafci). "De façon spécifique, le Président de la République, premier « He For She » Ivoirien, accorde une place de choix à l'autonomisation sociale et économique de la femme. Plusieurs politiques, programmes et projets sont mis en œuvre dans ce sens", a-t-elle soutenu.

Ce moment de communion fraternelle entre les femmes de Côte d'Ivoire était également le lieu de distribuer plusieurs présents.