Congo-Kinshasa: Lemba - Les quartiers Livulu et Righini sans eau potable

Les habitants des quartiers Livulu et Righini n'ont pas accès à l'eau potable depuis plus d'une décennie. Conséquence, ils se rabattent sur l'eau de forage avec tout ce que cela comporte comme risques pour la santé et la vie.

Chaque matin, des jeunes filles et garçons, des femmes et des hommes de ces quartiers vont à la recherche d'eau de forage. Munis de bidons, de gourdes et autres récipients, ils parcourent de longues distances pour s'approvisionner en cette denrée vitale.

C'est devenu pratiquement une corvée au quotidienne.

En effet, transporter quotidiennement ces récipients remplis d'eau constitue un véritable casse-tête pour une population qui vit au jour le jour.

Selon Madame Bibiche, habitante de l'un de ces quartiers cette pénurie d'eau s'est aggravée suite à des têtes d'érosions qui se sont déclarées sur la route Université, en face de l'école primaire Elimo-Santu.

Ces érosions ont fracassé les tuyaux de la Régideso, provoquant ainsi la pénurie d'eau dans ces quartiers. Il suffit d'effectuer une visite l'avant-midi sur les artères de ces quartiers pour voir comment l'eau potable est devenue un luxe pour les habitants de ce coin.

Il est impensable qu'en ce XXIe siècle et dans une ville, particulièrement, dans la capitale, que les gens s'approvisionnent encore en eau de forage, qu'ils parcourent de longues distances à pied chargés de récipients d'eau...

En sortant très tôt le matin, ils encourent le risque de rencontrer les kuluna ou d'autres bandits, prêts à les attaquer. Chargés de bidons de 25 litres, d'autres habitants tombent sur le chemin de retour.

La République démocratique du Congo est un pays qui regorge de nombreux cours d'eau. Il est donc difficile d'admettre que les habitants de ce pays doté de telles richesses naturelles manquent d'eau potable.

Une situation qui peut être justifiée aussi bien par l'injustice des politiciens que par le manque de volonté politique.

L'eau étant la vie, il est temps que les autorités de la Régideso arrivent à fournir de l'eau potable aux quartiers Livulu et Righini de la commune de Lemba. Tel est le cri que lancent les habitants de ces deux quartiers.