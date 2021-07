Congo-Kinshasa: Covid-19 - Jean-Jacques Mbungani Mbanda invite la population à se faire vacciner

Le Ministre de la communication et médias, Patrick Muyaya a tenu ce jeudi 15 juillet 2021 un point de presse conjoint avec son collègue du ministère de la santé publique, hygiène et prévention, Jean-Jacques Mbungani Mbanda.

Il était question à travers ce point de presse, de décrire la situation liée à la 3ème vague de la Covid-19 en République Démocratique du Congo et aussi à la vaccination. Lors de ce point de presse tenu à Kinshasa, le Ministre de la Santé Publique, hygiène et prévention, Jean-Jacques Mbungani appelle la population à se faire vacciner massivement pour se protéger et protéger son environnement contre la 3ème vague de la COVID-19 qui présente plusieurs variant. D'après ce membre du Gouvernement, le vaccin permet de juguler les effets dramatiques que pourraient causer les formes de variant de la covid-19. Ainsi, il promet que les prochaines doses de vaccins dans les jours et semaines qui viennent en République démocratique du Congo.

A en croire Dr Jean-Jacques Mbungani, le Ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, la 3ème vague a été déclarée suite à une augmentation de nombre des cas constatés depuis le 13 mai dernier. Satisfait des résultats obtenus grâce au respect des mesures prises par le gouvernement notamment, la fermeture de barre et restaurant, le rassemblement de moins de 20 personnes, etc., Jean-Jacques Mbungani affirme que le taux de la contamination est revu à la baisse en République démocratique du Congo. «C'est un encouragement, parce que 4 semaines à partir du 15 juin jusqu'à maintenant... Ça nous donne un espoir que si on continue avec des telles mesures telles que prises, nous pourrons dans les semaines à venir, on compte un peu dans 4 semaines diminuer fortement le nombre des cas de covid par jour», déclare le Ministre de la Santé.

Le Ministre rappelle que le mois de septembre dans le cadre de la coopération bilatérale avec la Chine, la RDC recevra 200.000 de doses de vaccin dans 4 semaines qui viennent. Et dans le cadre de l'Union Africaine 26.000.000 de doses.

Ainsi pour finir, Jean-Jacques Mbungani Mbanda invite toute la population à se faire vacciner pour stopper de manière efficiente la propagation rapide du virus, se protéger contre ses formes variantes et protéger son environnement.